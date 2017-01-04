被指PO文暗婊薇薇安 唐立淇：忘記今年犯小人

唐立淇（左）發文批評《灣生》造假之餘，內文還疑似影射她的死對頭薇薇安（右）。（翻攝自臉書、微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕星座專家唐立淇近日有感於《灣生回家》作者陳宣儒捏造身分的新聞，於私人臉書上發文探討，其中內文還疑似砲轟到她已故的死對頭薇薇安，引發網友熱議。對此，她稍早又在臉書發文澄清：「沒有要藉此影射、針對誰，媒體不必強加聯想、製造對立，這樣不是又模糊焦點了。」

唐立淇在臉書上發文表示，自己因為陳宣儒盜圖事件，追了《灣生》新聞好一陣子，認為造假事件讓她感觸很深：「這個社會對誠信的要求，已經越來越低了嗎？現代的人們太沒耐性，總需要快速好吞嚥的東西，只要能講煽情的話、煽情的故事就好，講完了、大家得到自己要的，有沒有誠信、是真是假似乎就沒那麼重要…了，是嗎？」唐立淇也強調，大家應該拒絕這些是非不明、真相不辯的消息：「我們能拒吸二手菸、拒絕毒品、拒絕酒駕、拒絕假油，我們也能拒絕造假、拒絕不實。」至於，發文內容影射到薇薇安一事，她則說：「在私人臉書抒發我的疑惑，然後被爆料了。唉，完全忘記天蠍今年犯小人，嘖。」