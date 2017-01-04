限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

被指PO文暗婊薇薇安 唐立淇：忘記今年犯小人

2017/01/04 12:13

唐立淇（左）發文批評《灣生》造假之餘，內文還疑似影射她的死對頭薇薇安（右）。（翻攝自臉書、微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕星座專家唐立淇近日有感於《灣生回家》作者陳宣儒捏造身分的新聞，於私人臉書上發文探討，其中內文還疑似砲轟到她已故的死對頭薇薇安，引發網友熱議。對此，她稍早又在臉書發文澄清：「沒有要藉此影射、針對誰，媒體不必強加聯想、製造對立，這樣不是又模糊焦點了。」

唐立淇在臉書上發文表示，自己因為陳宣儒盜圖事件，追了《灣生》新聞好一陣子，認為造假事件讓她感觸很深：「這個社會對誠信的要求，已經越來越低了嗎？現代的人們太沒耐性，總需要快速好吞嚥的東西，只要能講煽情的話、煽情的故事就好，講完了、大家得到自己要的，有沒有誠信、是真是假似乎就沒那麼重要…了，是嗎？」唐立淇也強調，大家應該拒絕這些是非不明、真相不辯的消息：「我們能拒吸二手菸、拒絕毒品、拒絕酒駕、拒絕假油，我們也能拒絕造假、拒絕不實。」至於，發文內容影射到薇薇安一事，她則說：「在私人臉書抒發我的疑惑，然後被爆料了。唉，完全忘記天蠍今年犯小人，嘖。」

相關新聞

推薦新聞
秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
2017/01/04 06:31
唐立淇臉書PO文插刀薇薇安？ 被發現秒刪文 唐立淇臉書PO文插刀薇薇安？ 被發現秒刪文
2017/01/04 07:23
恭喜！50歲天后生了 麥可傑克森幫的忙 恭喜！50歲天后生了 麥可傑克森幫的忙
2017/01/04 08:23
遭威脅「冷凍」錯過陪癌父 許孟哲埋心結孫德榮喊誤會 遭威脅「冷凍」錯過陪癌父 許孟哲埋心結孫德榮喊誤會
2017/01/04 08:15
藉《灣生》暗酸薇薇安？唐立淇刪文後說... 藉《灣生》暗酸薇薇安？唐立淇刪文後說...
2017/01/04 07:27
年曆正妹變空姐 「豪乳夾貓照」瘋傳 年曆正妹變空姐 「豪乳夾貓照」瘋傳
2017/01/04 09:35
灣生燒到薇薇安 鴻海男友舊情現形 灣生燒到薇薇安 鴻海男友舊情現形
2017/01/04 11:02
45歲苗可麗臉蛋逆生長 18歲童顏驚呆網友 45歲苗可麗臉蛋逆生長 18歲童顏驚呆網友
2017/01/04 11:20
「沒死也是植物人」 腦癱女主播奇蹟復原拚復出 「沒死也是植物人」 腦癱女主播奇蹟復原拚復出
2017/01/04 11:30
煙火都放完3天了！樹懶拜年噴笑超有梗 煙火都放完3天了！樹懶拜年噴笑超有梗
2017/01/04 08:56
驚爆分房愛妻 王力宏這樣解釋... 驚爆分房愛妻 王力宏這樣解釋...
2017/01/04 12:13
投資失利＋過敏 雷洪開年心酸 投資失利＋過敏 雷洪開年心酸
2017/01/04 06:00
賴銘偉10年熬出頭 另一半現身 賴銘偉10年熬出頭 另一半現身
2017/01/04 06:00
福原愛尬桌球慘敗 竟是江宏傑帥臉惹的禍！ 福原愛尬桌球慘敗 竟是江宏傑帥臉惹的禍！
2017/01/04 06:00
沙灘接吻摸臀 李冰冰姊弟戀曝光 沙灘接吻摸臀 李冰冰姊弟戀曝光
2017/01/04 10:54
愷樂內湖看豪宅 解放D奶拚孝親基金 愷樂內湖看豪宅 解放D奶拚孝親基金
2017/01/04 11:07
阿妹攻蛋受阻 王力宏嘆：遇到相同問題 阿妹攻蛋受阻 王力宏嘆：遇到相同問題
2017/01/04 07:21
侯佩岑當媽封奶 600萬內衣代言飛了？ 侯佩岑當媽封奶 600萬內衣代言飛了？
2017/01/04 09:30
（影音）鬼鬼床上自爆愛撒嬌 喜歡「貼胸」體位 （影音）鬼鬼床上自爆愛撒嬌 喜歡「貼胸」體位
2017/01/04 07:21
當家教被吃豆腐 憲哥裸背妹痛巴色狼學生 當家教被吃豆腐 憲哥裸背妹痛巴色狼學生
2017/01/04 09:53
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.