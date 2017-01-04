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（影音）天線寶寶有小孩了！？鄉民讚「支持多元成家」

2017/01/04 13:27

天線寶寶有小孩了？事實上，影片中的小天線寶寶只是在音樂盒裡工作的小人。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名卡通《天線寶寶》是許多70、80年代人的兒時回憶，每天都要坐在電視機前看4個肚子上有電視機的玩偶，結束時還會依依不捨的，尤其是最後太陽嬰兒的聲音更是讓人忘不了。2016年英國廣播公司又推出了新版《天線寶寶》，其中有一集的劇情裡，竟出現了嬰兒天線寶寶，引起網上熱議，有網友表示，這小天線寶寶不知道是誰生的，還有4個爸爸媽媽：「謝謝天線寶寶支持多元成家！」

近日有臉書粉絲團分享一段新版《天線寶寶》的影片，內文寫著：「天線寶寶都有小孩了，而你還是單身。」影片一上傳，就立刻引起網友討論，有人開始討論起童年的回憶，有人討論天線寶寶的小孩就竟如何產生，也有人分享後表示這些小天線寶寶有4個爸爸媽媽，是不健全的家庭關係，「大家都是爸爸也都是媽媽，性別平權。」事實上，影片中的小天線寶寶其實不是天線寶寶的小孩，他們只是在音樂盒裡工作的小人。

據悉，早在1999年就有國外的教會人士質疑過紫色的「丁丁」其實是同性戀，因為頭上的倒三角形及紫色都是同性戀的象徵，尤其當時性別平權還不算主流聲音，不少民眾輿論要求《天線寶寶》下架。

相關影片（影片來源臉書，如遭移除請見諒）

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