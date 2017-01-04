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隋棠決定自然產 第二胎台灣生

2017/01/04 13:19

隋棠和老公、兒子Max即將迎接家庭新成員。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕36歲女星隋棠卸貨倒數，肚中女娃Lucy的預產期就這在這個月，除了老公跟兒子Max沒閒著，忙著組裝嬰兒床，她也進入備戰狀態，她透露媽媽傳訊息問說，怎麼好幾天沒有傳Max照片，原來是因為太晚決定要在台灣自然產，「有好多決定要做，選擇月子中心、月子餐、月嫂、臍帶血儲存，非常焦頭爛額。」

除了媽媽，也有很多粉絲關心隋棠怎麼很久沒有曬Max可愛的照片，她鬆口透露：「因為這次還是依照慣例要自然產，我們也抓不準Lucy想讓自己屬猴還是屬雞，想當摩羯座還是水瓶座，加上決定要在台灣生的時間晚了些，所以最近每天都有好多人要見，好多決定要做。」因此忙到沒時間拍照和分享親子趣事給大家看，不過網友仍不忘提供意見給她，表示「平心靜氣等待是產婦最好的心境」

隋棠肚裡女娃Lucy將卸貨，Max和爸爸一起為即將到來的妹妹組裝嬰兒床。（翻攝自臉書）

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