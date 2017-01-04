曹佑寧大紅機會飛了 遲到40分鐘原因曝光

曹佑寧本是陳可辛鎖定的《七月與安生》男主角，但因他試鏡大遲到，讓陳可辛對他的印象大扣分。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由陳可辛監製、曾國祥執導的中國電影《七月與安生》大賣8億台幣，讓男主角李程彬爆紅，片酬大漲10倍，但是獨鍾台灣年輕演員的陳可辛，本來男主角是鎖定《KANO》男主角曹佑寧，特地來台約他見面，沒想到他大遲到，讓陳可辛和曾國祥乾等了40分鐘，本來的好印象大打折扣，最後選擇了「小彭于晏」李程彬，曹佑寧因此錯失了在中國爆紅的機會。

不過，據《鏡周刊》報導，針對試鏡遲到一事，曹佑寧經紀人證實，他那天的確為棒球練習遲到了，讓劇組苦等，他感到萬分抱歉，不過這個疏忽可能也是潛意識中的選擇，代表或許還沒下定決心要走演藝路還是棒球路，當年他剛拍完電影《KANO》時，隨即入選U-21世界盃棒球賽中華隊，擔任球隊開路先鋒，初、複賽結束時，擁有大會最多的18支安打，是中華隊表現最好的球員之一，可能在棒球界獲得高度肯定，對演藝圈的五光十色不戀棧，或許受到李程彬爆紅刺激，如今他心意已決，要好好經營演藝事業，不少人覺得以他的條件不留在演藝圈真的很可惜，大學還有1年才畢業的他想了許久，決定放下棒球將演戲當成唯一目標，希望獲得粉絲和大眾支持。

曹佑寧因演出《KANO》爆紅，本身就是棒球國手的他，完全是本色演出。（威視提供）