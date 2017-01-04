時尚照挨批「三級片」 劉雨柔怒嗆網友

劉雨柔為節目拍攝時尚作品。（翻攝自劉雨柔臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕劉雨柔外型亮眼、身材火辣，直率敢言個性讓她成為各大綜藝節目常客，深受許多粉絲喜愛。近日她為節目與型男一同拍攝「火辣性感合照」，卻遭網友批評像「三級片」女星，讓她氣得在臉書發文反擊。

劉雨柔為節目《2分之一強》拍攝以「火辣性感」為主題的合照，不料節目播出後，卻遭罵：「很噁心」、「又不是拍三級片。」劉雨柔則在臉書憤怒表示，當下只有盡力完成的念頭，且他們是以時尚為主，而不是三級片的鹹濕方向，「如果沒有欣賞照片美感的能力，那是妳的問題」，認為該網友連主題都不了解就胡亂批評，最後更怒嗆：「我不知道妳水準夠不夠到看雜誌」、「如果看到類似的照片，不管外國人或華人拍的，再請妳拿給旁邊的任何人看一下，問問人家，這是不是三級片照片，笑死人了」。

網友辱罵劉雨柔「噁心」，劉雨柔爆氣直接在留言處與該網友對質。（翻攝自劉雨柔臉書）

劉雨柔臉書全文。（翻攝自劉雨柔臉書）