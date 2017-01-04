當家教被吃豆腐 憲哥裸背妹痛巴色狼學生

聶凡格評價吳宗憲：「我相信很多人都很喜歡他啦。」（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕53歲的綜藝天王吳宗憲和張葳葳育有3女1子，雖然膝下兒女成群，卻還是花邊新聞不斷，去年6月他被狗仔拍到與裸背妹聶凡格密會1.5小時，引發外界猜測。日前聶凡格接受訪問時，她表示自己曾因為中文不好，當家教時遭學生對她襲胸，讓她出手教訓對方。

聶凡格曾因露出美背跟吳宗憲出遊而聲名大噪，聶凡格生於美國加州，父母也都是華人，初來台因為中文不佳，演藝工作並不順遂，據《蘋果日報》報導，她為了生活只好拿出英文專長，當起美語家教，收入1小時1~3千元不等，看似高薪，但其中卻有極大的危機。

聶凡格透露：「我有個學生，每次上課都喜歡約在下午5到7點，然後就說吃飯就好，並不認真上課，上課時也會故意把筆掉地上，趁機摸我小腿，但可能我個人比較友善的表現，讓他誤以為我對他有好感，某天他竟然跟蹤我到家門口，還說很喜歡我，為了我要跟老婆離婚。」

當下拒絕對方後，對方還強行襲胸，讓聶凡格一拳就往他臉上招呼，把眼鏡都打碎了，對方因此還威脅提告，讓她感到非常怕。