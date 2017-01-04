打槍舊愛求婚分手！劉伊心遇到虎哥才想婚 再創金句「get ready」

劉伊心（左）和林志隆（右）先前到花都巴黎拍生活化婚紗照，閃瞎眾人。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「美胸皇后」劉伊心將嫁老虎牙子CEO「虎哥」林志隆，幸福心情藏都藏不住，不過她雖喜事臨門，近日卻產生不少爭議，先是被爆料不尊重面試者，要求對方拿出「即戰力」，該詞力壓王大陸的「大平台」成為大眾流行語，最近又被爆是第三者，在和虎哥交往以前，曾介入他和交往5年護士女友的感情，不過對此她否認，透露在交往前，虎哥就已和護士女友分手，她可以跟小護士對質。

據《周刊王》報導，為避免自己也被爆料，劉伊心也自爆和虎哥交往前，也有論及婚嫁的男友，她說：「在和虎哥交往前，我也有個想娶我的男友。但跟虎哥的情況一樣，我們都沒有get ready（準備好），在不耽誤別人幸福下，協議分手。現在我和虎哥get ready了，因為找到最適合自己的另一半。」也強調這些爆料不會影響她和虎哥的心情，認為有事情就要講清楚，不過美胸皇后除了「即戰力」、「偏雌性社會」外，又來一個「get ready」，勢必又會引起一陣模仿潮了。

劉伊心（左）和林志隆（右）日前還一起到雪梨跨年看煙火。（翻攝自臉書）