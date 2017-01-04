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《甘味》94狂 戴「羊角毛巾」還能聽電話

2017/01/04 09:09

江國賓戴著「羊角毛巾」聽電話。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕鄉土劇《甘味人生》播出後收視屢創新高，劇情無厘頭的演出堪稱「無極限」。江國賓最近在該劇拍攝一場入浴戲，頭戴「羊角毛巾」接電話還能聽到聲音，再次引發熱議。

《甘味人生》在2日播出第375集，江國賓在劇中沐浴完，把毛巾捲成羊角狀包在頭上，隨後接起電話，隔著厚厚一層布還能聽到聲音，成為笑點，而江國賓得知後在臉書幽默表示：「哥有空教你們無極限聽電話」、「哥是故意的！搞笑而已！」網友也在底下搞笑留言：「哥聽力應該很好」、「這一定是藍芽耳機」、「毛巾有內建喇叭」。

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