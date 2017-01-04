郭雪芙被爆熱戀小鮮肉 甜蜜共處23小時
2017/01/04 08:25
郭雪芙（左圖）與宮以騰（右圖）被爆熱戀中。（資料照、翻攝自宮以騰臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕28歲的郭雪芙出道多年，曾和宋米秦、李毓芬組成女團「Dream Girls」，近年將重心移往中國，積極耕耘戲劇演出。近日她被爆和小5歲的《惡作劇之吻》男二宮以騰熱戀，男方連續兩天進出她家，共處一室共計23小時，引發外界熱議。
《鏡周刊》報導，有民眾曾經目擊郭雪芙開車到宮以騰家，男方還貼心下樓迎接，2016年12月27日下午，男方被拍到結束工作後返家，又開車直奔郭雪芙住處，且似乎對她家環境相當熟悉，到了隔天上午，宮以騰才出門買早餐，晚間又再度回到她家，直到早上才離開，2人連續兩天共處一室，總計23個小時，關係相當曖昧。據悉，他們因李玉璽而相識，暢談過後擦出愛的火花，對此，雙方經紀人異口同聲否認戀情，強調沒有交往，「都只是朋友而已」。
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