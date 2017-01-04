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曹佑寧試鏡遲到40分鐘 大紅機會讓給他

2017/01/04 10:38

《七月與安生》男主角本來鎖定曹佑寧（左），但他整整遲到40分鐘，讓陳可辛對他印象大扣分，選擇由李程彬（右）出演。（合成圖，翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國電影《七月與安生》雖沒有在台上映，但口碑奇佳並在中國大賣台幣8.35億元，也讓主演周冬雨、馬思純在本屆金馬獎奪下罕見的雙影后，身價水漲船高，而飾演男主角的李程彬也順勢爆紅，一張神似彭于晏的英俊臉蛋和挺拔身材，電翻一票中國網友，人氣大漲、片約也有如雪片般飛來。

李程彬在《七月與安生》中飾演男主角，讓馬思純（右）和周冬雨（左）為他傾心。（翻攝自臉書）

據《鏡周刊》報導，《七月與安生》是名導陳可辛花了不少心力監製的作品，他獨鍾台灣年輕演員，因此前年11月特地來台徵選男主角，希望為影壇增添新氣象，他本來鎖定《KANO》男主角曹佑寧，特地約他見面，沒想到曹佑寧卻大遲到，讓他和導演曾國祥在現場乾等，對他的好印象因此大打折扣，拱手把爆紅機會讓給別人，不過曹的疏忽卻也成了李程彬的一線生機，他雖神似彭于晏，也在《極樂宿舍》中展現健美好身材，仍沒有獲得太大關注，沒想到《七月與安生》強棒棄權，他的帥氣和新鮮便有機會映入陳可辛的眼簾，讓他首挑大梁演出男主角。

李程彬演出《七月與安生》後在中國爆紅，被網友封「小彭于晏」。（翻攝自臉書）

《七月與安生》上映後獲得好評，李程彬一雙超會放電的大眼，讓周冬雨及馬思純都傾心，戲外更電翻中國觀眾，之後便收到如雪片般的演出邀約，且片酬比以前大漲10倍，近日李程彬和EXO陸籍成員張藝興合作《求婚大作戰》，該據翻拍2007年同名日劇，飾演當年藤木直人的角色，可見魅力值多高，香港導演彭浩翔也欽點他演出《春嬌救志明》，和余文樂、楊千樺等大咖合作，聲勢已不可同日而語。

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