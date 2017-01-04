田亞霍曾簽2300萬賣身契 公司倒了才得救

田亞霍自爆在被豐華唱片簽下以前，曾與另一間經紀公司簽約。（資料照，記者宋志雄攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕新生代歌手田亞霍自網路竄紅，去年12月推出首張專輯《It’s You&Elvis》，演藝事業越來越順遂的他最近自爆，早在前年被張小燕簽入旗下之前，曾經要以男團成員出道，還跟某家中資經紀公司簽約，事後才知道違約金高達人民幣500萬元（約台幣2300萬元），讓他後悔表示：「那時候真的不知道合約不能亂簽。」

《聯合新聞網》報導，田亞霍因上《康熙來了》被封「台灣GD」爆紅，挾著高人氣，當時隨即被該中資經紀公司看上而簽下合約，雖然簽約時有媽媽陪同，但他們還是沒有注意到合約細項，直到簽下去才發現，假如要脫團違約金竟高達2300萬元，所幸該經紀公司的金主撤資，導致公司解散，才讓田亞霍重獲自由。

據悉，田亞霍原本預定與兩位中國男生、一位台灣男生合組4人男團，當時其他男生的家世背景皆赫赫有名，兩個中國男生分別為富二代及官二代，在公司解散後被送往南韓SM當練習生、另一台灣男生則是擁黑道背景，最後因太混而被淘汰，而田亞霍本人則與豐華唱片簽約，正式以歌手身分出道。