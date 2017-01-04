遭威脅「冷凍」錯過陪癌父 許孟哲埋心結孫德榮喊誤會
2017/01/04 08:15
〔娛樂頻道／綜合報導〕本土天團「5566」成員許孟哲在孫德榮帶領的喬傑立經紀公司待了8年，近日他受訪透露，出道第2年爸爸便罹肝癌，他希望多陪爸爸，公司卻以「冷凍」、「一輩子讓你休息」要脅，讓他愧對亡父，對公司產生怨懟。
《蘋果日報》報導，許孟哲表示，他年輕就出道，出道2年爸爸不幸罹患肝癌，他希望能常陪伴在爸爸左右，但公司以一句「你要休息，我就一輩子讓你休息」威脅，讓他不得不屈服，只能暗自流淚，因此許孟哲對當時的老闆孫德榮產生心結，「當時孫總帶我去菲律賓拍戲，我跟他聊天不超過10句」。提及亡父，許孟哲哽咽說：「我爸一直跟我說對不起，沒想到我這麼年輕，就把家裡的重擔給我，也要我好好照顧媽媽。」
孫德榮作風強硬，帶著「5566」走紅成天團。（資料照，記者陳逸寬攝）
對此，孫德榮昨納悶說：「誤會吧，許孟哲爸爸罹癌，我們全公司還去幫忙當看護，我也有去他爸爸告別式。」他印象中當年是王仁甫常請假，「許孟哲從沒開口要請假，我是對王仁甫講過如果你要請假，你就休一輩子，那時王仁甫跟季妹妹（季芹）瞞著我戀愛嘛」，可能因此導致許孟哲誤解。
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