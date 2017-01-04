唐立淇臉書PO文插刀薇薇安？ 被發現秒刪文

唐立淇（左）和薇薇安（右）過去惡鬥的事件屢見不鮮。（翻攝自臉書、微博）

〔即時新聞／綜合報導〕星座專家薇薇安去年11月30日因乳癌病逝，消息曝光後，不少人去問薇薇安的死對頭、同為星座專家的唐立淇的看法，唐立淇則祝她願她一路好走，但才過一個多月，唐立淇疑似在臉書上對薇薇安開砲！

《蘋果日報》報導，星座專家唐立淇昨晚6點半在私人臉書po文，談論《灣生回家》作者陳宣儒捏造身分的新聞，並指騙子被揪出來也好。但唐立淇話鋒一轉，在第二段寫道：「說自已出國上了課拿了證照（連證書都不給大家看大家照信）、宣稱有愛死自己的男友（連張照片都沒有，到死都沒露面，卻沒人覺得奇怪）騙這麼離譜也沒人追究，是大家都信了？」

薇薇安生前曾說自己考到3張國際占星認證，但她只有「說」，並沒有公開這些證書的照片。薇薇安過去也曾透露，自己在國外有別墅、有個很愛她的男友，對方還向她求了三次婚，但她都拒絕，不過沒人看過她男友。

唐立淇在半小時內刪除文章，經紀人指唐立淇只是針對新聞發表看法，並沒有影射任何人，請外界勿過度聯想。但不久後唐立淇PO文寫道：「我的私人臉書已經不能說人話了耶，那這裡就變成曬各種幸福的園地囉...這是這世界要的，假的也行...」