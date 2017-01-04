（影音）鬼鬼床上自爆愛撒嬌 喜歡「貼胸」體位

「鬼鬼」吳映潔錄《完全娛樂》招牌單元「我們上床吧」，節目中透過鏡頭與她模擬情侶關係。（翻攝自YouTube）

〔記者吳志偉／台北報導〕《完全娛樂》招牌單元「我們上床吧」最近邀請到「鬼鬼」吳映潔擔任「床上嘉賓」，她在節目大方透露，自己只要一談戀愛就會變得很小女人，更自己爆料：「肯定撒嬌、撒嬌死了、超愛撒嬌！」只要是在兩人獨處的空間，就會像隻小蜜蜂一樣，用頭一直磨蹭對方。

「鬼鬼」吳映潔錄《完全娛樂》招牌單元「我們上床吧」，現場對主持人小奕示範自己如何撒嬌。（翻攝自YouTube）

「鬼鬼」吳映潔錄《完全娛樂》招牌單元「我們上床吧」，節目中透過鏡頭與她模擬情侶關係。（翻攝自YouTube）

「鬼鬼」吳映潔錄《完全娛樂》招牌單元「我們上床吧」，節目上自爆很愛撒嬌。（翻攝自YouTube）

鬼鬼分享自己最私密的「床事」，她拿出陪伴20年的「小被被」，表示不但會帶著它到南韓，還曾被玉澤演碰過。如果是住飯店，睡覺時將4顆枕頭圍成「ㄇ字型」，但若是在家則會把小被被圍住整個頭，因為讓臉周圍被包住才有安全感。

不過她也自爆，如果是跟另一半共枕眠，則最喜歡依偎在對方胸膛睡覺，主持人小奕好奇逼問：「私下躺過誰的？」她立馬笑著回嗆：「當然不能跟你講，我是女偶像耶！」談到理想型男友條件，鬼鬼列出：「身高180、顏質高、有肩膀、有才華」，接著補充：「現在還多一個，就是不能比我吵。」

「鬼鬼」吳映潔錄《完全娛樂》招牌單元「我們上床吧」，節目中大爆喜歡靠在男生胸膛睡覺。（翻攝自YouTube）

「鬼鬼」吳映潔錄《完全娛樂》招牌單元「我們上床吧」，節目上自爆很愛撒嬌。（翻攝自YouTube）

「鬼鬼」吳映潔錄《完全娛樂》招牌單元「我們上床吧」，在節目中拿出陪伴自己20年的小被被。（翻攝自YouTube）

「鬼鬼」吳映潔錄《完全娛樂》招牌單元「我們上床吧」，在節目中拿出陪伴自己20年的小被被。（翻攝自YouTube）

「鬼鬼」吳映潔錄《完全娛樂》招牌單元「我們上床吧」，與主持人小奕及雅琪互動相當逗趣。（翻攝自YouTube）

現場進行「鬼鬼的Honey鏡頭」，主要是讓粉絲能透過鏡頭與鬼鬼模擬情侶關係，只見她不斷以可愛的娃娃音說話，撒嬌說：「跟我聊一下天嘛！」最後更在鏡頭前嘟嘴甜喊：「那要親我一下！」讓人看了簡直快要融化。精采內容於YouTube「完全娛樂NewShowbiz」官方頻道播出。

「鬼鬼」吳映潔錄《完全娛樂》招牌單元「我們上床吧」，現場分享理想型男友條件。（翻攝自YouTube）

「鬼鬼」吳映潔錄《完全娛樂》招牌單元「我們上床吧」，並將陪伴20年的小被被給主持人小奕及雅琪聞看看。（翻攝自YouTube）

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