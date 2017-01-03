福原愛上節目尬桌球 見「老公」笑翻帶回家

江宏傑、福原愛夫妻檔元旦在台補辦婚宴。（記者林正堃攝）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕台、日桌球名將江宏傑、福原愛夫妻檔，元旦假期在台補辦婚宴，小倆口深情擁吻，小愛更當場甜喊：「不管小傑如何，我都會一直陪著他。」而日前小愛登上日本過年特別節目《夢幻對決！我才是隧道2人組的運動王》，就連現場的錄影小道具，上面貼著老公江宏傑的臉，她也開心帶回家，大秀夫妻恩愛情。

福原愛上節目，提到老公和鑽戒露出嬌羞表情。（翻攝自網路） 福原愛上節目比賽桌球，主持人為贏球出怪招，戴上江宏傑面具。（翻攝自網路）

該節目2日播出，找來3名日本桌球名將，石川佳純、伊藤美誠以及福原愛，與主持人石橋貴明、木梨憲武比賽桌球。石橋一見到小愛，就大喊：「恭喜結婚，老公好帥，是演員嗎？」接著又拿江宏傑名字日文諧音開玩笑，「怎麼聽起來好像高血壓」，大讚小愛手上鑽戒超級豪華，逗得小愛嬌羞笑個不停。

而木梨為贏得比賽出奇招，桌球打到一半，突戴起江宏傑面具，小愛見到「老公」現身當場笑翻，戰力銳減，最後將冠軍拱手讓給主持人隊。節目尾聲小愛表示：「看到面具真的傻住了」，最後和製作單位要了面具回家，笑說：「如果就這樣丟掉太可惜了。」據日媒報導，小倆口除了在台辦婚宴，預計2月上旬也會飛往日本，再舉辦一場婚宴，地點選在2人曾經約會的地點、東京迪士尼樂園，預計邀請小愛的桌球隊隊友等人出席。

福原愛見到主持人戴上老公江宏傑面具，笑開懷無法專心比賽。（翻攝自網路）

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