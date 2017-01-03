（影音）蘇打綠休團後首發 青峰爆料家凱自稱是太太

青峰和家凱直播的畫面，家凱兒子愛徳華一直黏在青峰身上，十分可愛。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕蘇打綠暫別歌壇3年，前天在國家音樂廳舉辦跨界音樂會，當日粉絲擠爆兩廳戶外廣場，許多歌迷不捨以外，青峰一開口就噴淚。

蘇打綠「樂計畫最後安可」。（資料照，記者陳逸寬攝）

而今日蘇打綠在臉書開直播與歌迷互動，訴說休團怕歌迷太寂寞，直播名稱是「那些休團前還沒做的事1」，只見青峰與家凱還有愛徳華（家凱兒子）在鏡頭前可愛的模樣，還警告粉絲不可以截直播圖，太醜要刪掉，只要截圖就要刪除，講到一半就聽到愛徳華扒在青峰的身上一直試圖抓他胸前的項鍊說「我們要一直玩耍到崩潰！」，童言童語超可愛。

青峰（左1）爆料家凱糗事。（翻攝自臉書）

接著青峰就開始爆料家凱的糗事，他說有一次大夥要與家凱全家到台南旅行，當時的民宿是家凱老婆（欣樺）訂的，但民宿老闆打給欣樺時是家凱接的電話，而且他一邊收東西一邊告訴民宿老闆：「是，我是欣樺的太太」還重覆了兩次，在旁的所有人都不可置信轉頭看著他，但他還沒發現自己講錯話，電話掛掉後，還對著大家說：「真的嗎？我剛剛真的有這樣講嗎？」驚慌失措的樣子被青峰模仿得十分搞笑，家凱夫妻小秘密就被一通電話給曝光了。

家凱被爆糗事後十分害羞。（翻攝自臉書）

（影片擷取自臉書，如遭移除請見諒。）