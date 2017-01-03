限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）蘇打綠休團後首發 青峰爆料家凱自稱是太太

2017/01/03 21:55

青峰和家凱直播的畫面，家凱兒子愛徳華一直黏在青峰身上，十分可愛。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕蘇打綠暫別歌壇3年，前天在國家音樂廳舉辦跨界音樂會，當日粉絲擠爆兩廳戶外廣場，許多歌迷不捨以外，青峰一開口就噴淚。

蘇打綠「樂計畫最後安可」。（資料照，記者陳逸寬攝）

而今日蘇打綠在臉書開直播與歌迷互動，訴說休團怕歌迷太寂寞，直播名稱是「那些休團前還沒做的事1」，只見青峰與家凱還有愛徳華（家凱兒子）在鏡頭前可愛的模樣，還警告粉絲不可以截直播圖，太醜要刪掉，只要截圖就要刪除，講到一半就聽到愛徳華扒在青峰的身上一直試圖抓他胸前的項鍊說「我們要一直玩耍到崩潰！」，童言童語超可愛。

青峰（左1）爆料家凱糗事。（翻攝自臉書）

接著青峰就開始爆料家凱的糗事，他說有一次大夥要與家凱全家到台南旅行，當時的民宿是家凱老婆（欣樺）訂的，但民宿老闆打給欣樺時是家凱接的電話，而且他一邊收東西一邊告訴民宿老闆：「是，我是欣樺的太太」還重覆了兩次，在旁的所有人都不可置信轉頭看著他，但他還沒發現自己講錯話，電話掛掉後，還對著大家說：「真的嗎？我剛剛真的有這樣講嗎？」驚慌失措的樣子被青峰模仿得十分搞笑，家凱夫妻小秘密就被一通電話給曝光了。

家凱被爆糗事後十分害羞。（翻攝自臉書）

（影片擷取自臉書，如遭移除請見諒。）

相關新聞

推薦新聞
2017台北跨年夜 她輕鬆登上收視王寶座 2017台北跨年夜 她輕鬆登上收視王寶座
2017/01/03 16:03
（影音）夜生活太厲害 阿信潛入李洪基房間搞破壞 （影音）夜生活太厲害 阿信潛入李洪基房間搞破壞
2017/01/03 15:05
林心如孕後行動俐落 陳美鳳急催多生幾個 林心如孕後行動俐落 陳美鳳急催多生幾個
2017/01/03 15:29
Uber外送員洩露地址後... 蘿莉塔驚傳住家安全門遭撬開 Uber外送員洩露地址後... 蘿莉塔驚傳住家安全門遭撬開
2017/01/03 14:32
金裕貞金所炫 「17歲國民妹妹」氣夯逼前輩 金裕貞金所炫 「17歲國民妹妹」氣夯逼前輩
2017/01/03 15:03
（影音）被算命唱衰戀情 瑤瑤吐槽「分手第4年了 」 （影音）被算命唱衰戀情 瑤瑤吐槽「分手第4年了 」
2017/01/03 14:13
爺孫戀婚禮預演！李坤城若外遇林靖恩決定這麼做 爺孫戀婚禮預演！李坤城若外遇林靖恩決定這麼做
2017/01/03 19:47
范冰冰砸錢在男友身上不心疼 首曝李晨唯一缺點 范冰冰砸錢在男友身上不心疼 首曝李晨唯一缺點
2017/01/03 16:51
帶丈夫骨灰搭機被刁難 女子分享羅賓威廉斯暖心事蹟 帶丈夫骨灰搭機被刁難 女子分享羅賓威廉斯暖心事蹟
2017/01/03 13:24
《鬼怪》編劇埋伏筆 網友抽絲剝繭「柳德華非人」 《鬼怪》編劇埋伏筆 網友抽絲剝繭「柳德華非人」
2017/01/03 15:10
王菲遭批唱功GG 謝霆鋒po文護愛 王菲遭批唱功GG 謝霆鋒po文護愛
2017/01/03 13:14
21歲就嫁給貓王的生活是怎樣的？遺孀坦承不容易 21歲就嫁給貓王的生活是怎樣的？遺孀坦承不容易
2017/01/03 15:24
雪莉真空演出！蕾絲睡衣滾床太情色挨轟 雪莉真空演出！蕾絲睡衣滾床太情色挨轟
2017/01/03 19:04
《麻辣》利菁接棒未漏氣 收視擊敗KID《18歲》 《麻辣》利菁接棒未漏氣 收視擊敗KID《18歲》
2017/01/03 14:17
（影音）小巨蛋不准跳恐掃興？ 伍佰這樣回 （影音）小巨蛋不准跳恐掃興？ 伍佰這樣回
2017/01/03 18:35
《月薪嬌妻》爆紅 外景地沾光 戲迷來這求桃花 《月薪嬌妻》爆紅 外景地沾光 戲迷來這求桃花
2017/01/03 19:16
（影音）修杰楷這樣愛梧桐妹 粉絲大讚做得好 （影音）修杰楷這樣愛梧桐妹 粉絲大讚做得好
2017/01/03 18:43
謝忻怒喊被霸凌 手機借男星後竟然... 謝忻怒喊被霸凌 手機借男星後竟然...
2017/01/03 20:23
柯P魅力不如去年 台北跨年流失54萬觀眾 柯P魅力不如去年 台北跨年流失54萬觀眾
2017/01/03 20:38
韓版世間情演了2年還未完 金賢重2月11日要退伍了！ 韓版世間情演了2年還未完 金賢重2月11日要退伍了！
2017/01/03 14:01
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.