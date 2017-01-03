368十年有成 號召萬人定期捐款走下去

紙風車368兒童藝術工程十周年大會，柯一正與工作人員擁抱。 （記者陳逸寬攝）

〔記者楊明怡／台北報導〕2006年耶誕夜起跑的「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」今日舉行十周年感恩會，200名發起人、贊助者、志工齊聚一堂，接受紙風車文教基金會的感謝，共同回顧一路走來的點點滴滴。

紙風車368兒童藝術工程十周年大會，陳明章獻唱。 （記者陳逸寬攝）

基金會董事長柯一正說，除了企業贊助，368藝術工程最令人感動的，是有錢出錢、有力出力的各地鄉親。比方說，嘉義一家沙鍋魚頭店的老闆林聰明，只要紙風車到附近演出，就會送熱騰騰的沙鍋魚頭來，熱心的程度，讓基金會執行長李永豐嚴正警告他，以後不准再說「你們紙風車」，要改口成「我們紙風車」。諸如此類的無私投入，也讓368兒童藝術工程不僅是演出，更成為連結人情與故鄉的「新文化運動」。

感恩會中，洪三雄、陳玲玉、唐美雲、陳榮泉等共同發起人都上台「演自己」，在情境劇中重溫與368結緣經過。紙風車也透過戲劇和影像，向2013年368兒童藝術工程重啟時，第一位捐款者許乃心（已逝，該筆款項由父親代捐，完成許乃心的遺願），及希望到天堂也能看顧368的故世發起人黎明（林英明）致意，說一聲：「謝謝你們，我們會繼續努力，請放心！」

紙風車368兒童藝術工程十周年大會禮成，現場歡慶。 （記者陳逸寬攝） 紙風車368兒童藝術工程十周年大會，《永不放棄的唐吉軻德》精彩演出。 （記者陳逸寬攝）

活動結束前，被紙風車暱稱「掌門人」的政大名譽教授吳靜吉登高一呼，率先加入每月捐款200元支持368的贊助者行列，並號召1萬人共同響應：「這裡我年紀最大，我第一個刷卡，如果有人想減肥的，一個月少吃一餐不但可以讓更多孩子看到戲，還可以每個月瘦一公斤，這個活動沒有大家一起來是不可能走下去的！」 紙風車368兒童藝術工程十周年大會，演出《十年經歷故事》重現紙風車始末。 紙風車起源於吳念真、林錦昌、李永豐...等人在牌桌上的靈感。 （記者陳逸寬攝） 紙風車368兒童藝術工程十周年大會，演出《十年經歷故事》重現紙風車始末。 紙風車一開始募款困難，處處碰壁。 （記者陳逸寬攝） 紙風車368兒童藝術工程十周年大會，演出《十年經歷故事》重現紙風車始末。 紙風車一開始募款困難，處處碰壁，直到遇見了新竹物流營運長陳榮泉。 （記者陳逸寬攝）