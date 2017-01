王力宏寵妻無極限 洩漏暱稱甜死人

王力宏透露私底下稱呼老婆的暱稱。

〔記者蔡琛儀/台北報導〕王力宏今上黃子佼主持的《佼心食堂》,宣傳即將在3月10日上映的演唱會電影《火力全開》,電影中不時分享和老婆王靚蕾的點點滴滴,而王力宏今天也被黃子佼逼問,私底下如何稱呼老婆大人,他原本只回答「就是老婆」,後來終於洩漏真正的暱稱「Love of my life, my one and only love」,讓黃子佼和粉絲都驚呼:「實在太甜蜜了。」

黃子佼送王力宏一件超人圍裙。

王力宏表示,覺得老婆其實是個非常可愛的人,「我從小都在螢幕上出現,大家都很熟,但她不是圈內人,所以大家對她沒那麼熟,想讓大家看到她私底下的樣子。」被問到有沒有打算再生第3胎,中和一下家中「女生宿舍」的氛圍,他立馬把話題繞到黃子佼身上:「我覺得你先吧!」

王力宏有妻女萬事足。

而他也透露拍攝電影期間,妻小全都跟他一起在北京,他也不覺得又要工作,又要帶小孩很累,「其實男人沒有女人累啦!真的,生孩子這一題的話。」愛妻毫無極限。