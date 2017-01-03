限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

萬磁王片場情色喘叫 性感影后想歪了

2017/01/03 19:10

詹姆斯麥艾維（右）爆料麥可法斯賓達健身秘辛。（擷取自The Graham Norton Show YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕《刺客教條》在全台熱映，男女主角「萬磁王」麥可法斯賓達、奧斯卡影后瑪莉亞歌蒂詠也忙著展開宣傳行程，日前兩人攜手上英國脫口秀《The Graham Norton Show》，同場嘉賓還有「X教授」詹姆斯麥艾維，兩個《X戰警》老搭檔一見面就互相爆料爆不停，讓主持人笑說：「詹姆斯以後再也不想跟麥可一起上這個節目了。」

詹姆斯麥艾維（右）和麥可法斯賓達大演男男CP。（擷取自The Graham Norton Show YouTube）

過去為了《X戰警》必須健身鍛鍊的麥可和詹姆斯，時常在拍片期間一起做拳擊運動，詹姆斯笑說麥可打拳總會發出一些奇怪的聲音，「聽起來就像他正在跟某人啪啪啪，還是生猛有勁精力充沛的那種」，一旁的瑪莉亞心有戚戚焉，附和詹姆斯說「我懂你意思」，主持人問道麥可在《刺客教條》片場也這樣嗎？瑪莉亞打趣：「對，有時候你也搞不懂他那個聲音是在做什麼？」麥可只好順勢讓話題越講越歪，自嘲：「就是一些燃燒卡路里的事。」

麥可法斯賓達（左起）、瑪莉亞歌蒂詠、詹姆斯麥艾維作客葛瑞漢諾頓秀。（擷取自The Graham Norton Show YouTube）

事實上麥可身兼《刺客教條》的製片和男主角，為了重現原作電玩的精采場面，每天接受4個小時以上的跑酷訓練，除了經典的「信仰之躍」由替身完成，其他飛簷走壁的酷帥鏡頭都是親身上陣，為此在片場逮到空檔就持續訓練體能，他也為自己引人遐想的叫聲作出解釋，直說這是為了調整呼吸啦。

而在詹姆斯準備大聊《X戰警：天啟》參加聖地牙哥動漫展的派對趣事時，剛剛被大肆調侃的麥可突然展開反擊，爆料：「你是說你把某個人打趴的那個派對嗎？」沒意料到會被揭穿黑歷史的詹姆斯一時傻眼，立刻笑罵「住口」，接著才坦承他當時的確和人發生衝突，有趣的是這場毆打事件剛好被也來參加派對的導演奈沙馬蘭看到，認為打架時的詹姆斯身上有一些他新片男主角需要的特質，大方向他提出合作邀請，兩人才一起拍出新片《分裂》。

相關新聞

推薦新聞
那天，大家停止了排練...阿信泛淚追憶怪獸媽 那天，大家停止了排練...阿信泛淚追憶怪獸媽
2017/01/03 10:16
清新女團禮貌假的？丟棄前輩簽名CD挨譙 清新女團禮貌假的？丟棄前輩簽名CD挨譙
2017/01/03 10:39
張克帆堅持開車距離 驚險保住一命 張克帆堅持開車距離 驚險保住一命
2017/01/03 11:35
（影音）夜生活太厲害 阿信潛入李洪基房間搞破壞 （影音）夜生活太厲害 阿信潛入李洪基房間搞破壞
2017/01/03 15:05
2017跨年民視奪冠 浩角翔起收視冠軍 2017跨年民視奪冠 浩角翔起收視冠軍
2017/01/03 17:12
TWICE果然最佳女團！《TT》MV點閱飆速破億 TWICE果然最佳女團！《TT》MV點閱飆速破億
2017/01/03 11:01
Uber外送員洩露地址後... 蘿莉塔驚傳住家安全門遭撬開 Uber外送員洩露地址後... 蘿莉塔驚傳住家安全門遭撬開
2017/01/03 14:32
林心如孕後行動俐落 陳美鳳急催多生幾個 林心如孕後行動俐落 陳美鳳急催多生幾個
2017/01/03 15:29
金裕貞金所炫 「17歲國民妹妹」氣夯逼前輩 金裕貞金所炫 「17歲國民妹妹」氣夯逼前輩
2017/01/03 15:03
「捷運蔡依林」網友喊超正！鄉民瘋狂肉搜 「捷運蔡依林」網友喊超正！鄉民瘋狂肉搜
2017/01/03 14:49
（影音）葉啟田驚爆恐慌症+憂鬱症纏身 （影音）葉啟田驚爆恐慌症+憂鬱症纏身
2017/01/03 15:29
（影音）被算命唱衰戀情 瑤瑤吐槽「分手第4年了 」 （影音）被算命唱衰戀情 瑤瑤吐槽「分手第4年了 」
2017/01/03 14:13
袁艾菲火辣寫真賺人氣 爆乳加持2017 袁艾菲火辣寫真賺人氣 爆乳加持2017
2017/01/03 12:00
《月薪嬌妻》掀婚前契約熱潮 這個星座男絕對不簽 《月薪嬌妻》掀婚前契約熱潮 這個星座男絕對不簽
2017/01/03 12:16
Baby拚命三娘！懷孕曝曬苦拍戲 騎馬拒替身 Baby拚命三娘！懷孕曝曬苦拍戲 騎馬拒替身
2017/01/03 11:09
遠流發聲明 切割田中實加接受退書 遠流發聲明 切割田中實加接受退書
2017/01/03 16:35
帶丈夫骨灰搭機被刁難 女子分享羅賓威廉斯暖心事蹟 帶丈夫骨灰搭機被刁難 女子分享羅賓威廉斯暖心事蹟
2017/01/03 13:24
《鬼怪》編劇埋伏筆 網友抽絲剝繭「柳德華非人」 《鬼怪》編劇埋伏筆 網友抽絲剝繭「柳德華非人」
2017/01/03 15:10
（獨家）田中實加淪藝名 陳宣儒嗆告《灣生》導演 （獨家）田中實加淪藝名 陳宣儒嗆告《灣生》導演
2017/01/03 17:34
《麻辣》利菁接棒未漏氣 收視擊敗KID《18歲》 《麻辣》利菁接棒未漏氣 收視擊敗KID《18歲》
2017/01/03 14:17
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.