萬磁王片場情色喘叫 性感影后想歪了

詹姆斯麥艾維（右）爆料麥可法斯賓達健身秘辛。（擷取自The Graham Norton Show YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕《刺客教條》在全台熱映，男女主角「萬磁王」麥可法斯賓達、奧斯卡影后瑪莉亞歌蒂詠也忙著展開宣傳行程，日前兩人攜手上英國脫口秀《The Graham Norton Show》，同場嘉賓還有「X教授」詹姆斯麥艾維，兩個《X戰警》老搭檔一見面就互相爆料爆不停，讓主持人笑說：「詹姆斯以後再也不想跟麥可一起上這個節目了。」

詹姆斯麥艾維（右）和麥可法斯賓達大演男男CP。（擷取自The Graham Norton Show YouTube）

過去為了《X戰警》必須健身鍛鍊的麥可和詹姆斯，時常在拍片期間一起做拳擊運動，詹姆斯笑說麥可打拳總會發出一些奇怪的聲音，「聽起來就像他正在跟某人啪啪啪，還是生猛有勁精力充沛的那種」，一旁的瑪莉亞心有戚戚焉，附和詹姆斯說「我懂你意思」，主持人問道麥可在《刺客教條》片場也這樣嗎？瑪莉亞打趣：「對，有時候你也搞不懂他那個聲音是在做什麼？」麥可只好順勢讓話題越講越歪，自嘲：「就是一些燃燒卡路里的事。」

麥可法斯賓達（左起）、瑪莉亞歌蒂詠、詹姆斯麥艾維作客葛瑞漢諾頓秀。（擷取自The Graham Norton Show YouTube）

事實上麥可身兼《刺客教條》的製片和男主角，為了重現原作電玩的精采場面，每天接受4個小時以上的跑酷訓練，除了經典的「信仰之躍」由替身完成，其他飛簷走壁的酷帥鏡頭都是親身上陣，為此在片場逮到空檔就持續訓練體能，他也為自己引人遐想的叫聲作出解釋，直說這是為了調整呼吸啦。

而在詹姆斯準備大聊《X戰警：天啟》參加聖地牙哥動漫展的派對趣事時，剛剛被大肆調侃的麥可突然展開反擊，爆料：「你是說你把某個人打趴的那個派對嗎？」沒意料到會被揭穿黑歷史的詹姆斯一時傻眼，立刻笑罵「住口」，接著才坦承他當時的確和人發生衝突，有趣的是這場毆打事件剛好被也來參加派對的導演奈沙馬蘭看到，認為打架時的詹姆斯身上有一些他新片男主角需要的特質，大方向他提出合作邀請，兩人才一起拍出新片《分裂》。