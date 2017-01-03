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67歲男星唇交灌蜜 收服小12歲嫩妻

2017/01/03 18:27

大愛《稻香家味》記者會，汪建民、張馨月、鄧志鴻。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾智凱／台北報導〕67歲鄧志鴻今出席大愛《稻香家味》記者會，去年聖誕節與小12歲老婆何沛騏赴檳城6星級酒店渡蜜月，2年前結婚至今，夫妻愛意仍濃，鄧志鴻每天一早起床，都含一口蜂蜜，嘴對嘴全數灌入老婆後，再轉而喇舌，展開美好的一天，他說：「那就是我的刷牙，沒有事情會很大條。」

大愛《稻香家味》記者會，張書偉、范時軒、藍葦華、何依霈、許仁杰。（記者潘少棠攝）

鄧志鴻透露他拍此劇氣喘發作，以往冬天寒冷時，覺得身子特寒，總靠電毯取暖，但現在結婚了，有老婆肉身相伴，他說：「結婚了之後身旁有老婆，那個溫度完全不一樣。」

汪建民在劇中是鄧志鴻兒子，去年他與情慾D奶女作家香娜傳緋聞，他今說：「別鬧了，我跟她老公很熟」，至於更之前的白家綺，他說：「那更不可能，我配不上人家。」也未與寶媽復合，現階段心思都放在臥病在床的媽媽。

今包括單身的唐治平、結婚的藍葦華、張詩盈、有女友的張書偉、阿嬌、范時宣、張馨月、許仁杰等人均出席，製作人白歆惠父親白白國嘉表示，這足以堪稱大愛史上動用最多人馬的一齣戲。他表示白歆惠與富商唐堂婚後均在香港較多，未來忙著帶小孩，恐無暇演戲。

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