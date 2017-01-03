（影音）修杰楷這樣愛梧桐妹 粉絲大讚做得好

修杰楷（左）和賈靜雯婚後幸福快樂。（翻攝自修杰楷Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人修杰楷2015年和賈靜雯結婚，兩人婚後育有一女「咘咘」，加上大女兒「梧桐妹」，一家四口幸福和樂。事實上，賈靜雯曾在節目上談到修杰楷管教梧桐妹的方式，有時候都令她捏一把冷汗，不少人也對兩人的相處感到好奇，修杰楷今天在臉書分享和梧桐妹的合照，和樂融融的模樣羨煞眾人。

修杰楷（右）和梧桐妹一起滑雪。（翻攝自修杰楷臉書）

修杰楷今天在臉書分享和梧桐妹一起滑雪的照片，興奮地說：「我倆Snowboard初體驗⋯開心！」只見照片中的梧桐妹靠在修杰楷身上，笑得很是燦爛，不少人看到他們相處融洽的模樣後，紛紛留言誇獎修杰楷：「修爸爸做的很好兩像是好朋友。」「姐姐很幸福…有二位前世情人疼愛著妳。」「被3+1美女+寶寶包圍的好爸爸！」另外，也有眼尖網友發現梧桐妹戴了牙套，想必將來也會是個大美女。

修杰楷（右）和梧桐妹有著好感情。（翻攝自修杰楷臉書）

事實上，賈靜雯曾在節目《康熙來了》中透露修杰楷和梧桐妹的相處模式，由於大女兒課業繁重，有時候會拖拉不寫功課，這時修杰楷就會很嚴肅的想要導正她這樣的行為，但也讓賈靜雯捏把冷汗，認為管教女兒的方式還是先由她來做就好，深怕兩人關係會因此交惡，不過現在看來，她的擔心恐怕是多餘的，修爸爸早以將梧桐妹當親生女兒般疼愛啦！

賈靜雯曾擔心修杰楷管教梧桐妹方式太嚴格。（擷取自YouTube）

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒；賈靜雯部分約30:54）