（影音）去年的跨年收視王Bii 今年原來在那裡

畢書盡跨年受邀到馬來西亞「Astro新秀20跨年派對」擔任評審。（翻攝自畢書盡臉書）

〔記者吳志偉／台北報導〕Bii畢書盡去年參加台北跨年晚會，以黑馬之姿衝出4.19的高收視率，榮登跨年收視王，不過今年卻無法再次體驗畢書盡的舞台魅力，令粉絲好難過。

畢書盡跨年受邀到馬來西亞「Astro新秀20跨年派對」擔任評審。（翻攝自畢書盡臉書）

原來畢書盡是受邀到馬來西亞「Astro新秀20跨年派對」擔任評審，並且壓軸演唱《都是你害的》、《Love More》兩首歌曲，當天晚上他唱到《Love More》時，立刻掀起全場大合唱，成為當晚人氣最高的歌手，也足以可以小天王在海外受歡迎程度。

畢書盡跨年夜特地為「花蓮太平洋觀光節」的「愛你一起跨年夜」錄製VCR，祝大家新年快樂。（翻攝自Vidol）

雖然台灣粉絲哭喊無法與偶像一同度過新的一年，但他為了照顧台灣粉絲，特地為「花蓮太平洋觀光節」的「愛你一起跨年夜」錄製VCR，迎接煙火之前以另一種方式「現身」祝福大家新年快樂。

畢書盡跨年夜特地為「花蓮太平洋觀光節」的「愛你一起跨年夜」錄製VCR，祝大家新年快樂。（翻攝自Vidol）

另外，三立電視也邀請Bii以台灣跨年首創的「特別方式」，結合了最新MR（混合實境）技術，不僅有VR（虛擬實境）與AR（擴增實境），更有360度超臨場效果，讓Bii在新科技虛擬實境影像的打造下，以「超近距離」陪伴粉絲一起倒數跨年，欣賞101煙火秀。

畢書盡跨年夜透過最新MR（混合實境）技術，陪伴粉絲一起倒數。（三立提供）

（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。）

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