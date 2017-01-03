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首頁 > 婉君推

陶晶瑩懷抱愛女預計逃家 原因是…

2017/01/03 17:07

雖然工作時很幹練，但陶晶瑩內在裡那塊柔軟的母性，讓她在家裡是個好媽媽，出外也是個照顧人的好姊姊。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕陶晶瑩這幾年工作腳步好像放慢了，主持完去年的金馬獎，陶晶瑩就像灰姑娘一樣匆匆搭上車，趕回新店的家，當時雖然已經凌晨一點多，但是老公李李仁告訴她：「今天荳荳看完妳主持的金馬獎頒獎典禮。」隔天早上，陶晶瑩抱著女兒從頭到尾看完媽媽主持的荳荳，輕聲問：「好看嗎？」荳荳點頭回答：「媽媽妳好厲害。」

今年，陶晶瑩一、二、三月都安排了滑雪旅程，不能說上癮，但也算是滑出心得了。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

原來這幾年陶晶瑩為了女兒跟兒子，刻意多花時間陪伴家人，現在女兒知道他在做什麼，她忍不住問：「現在媽媽可不可以多花一點時間去工作？如果有幾個月回不了家，你們可以嗎？」貼心的荳荳點頭答應，還問：「那我跟弟弟能不能去看妳？」有了女兒的允諾，陶晶瑩決定接下來要多花些時間在工作上，比例希望是工作七、家庭三。

陶晶瑩在一次與家人出國滑雪過程中，老公的暖心舉動，讓她甘心隨著他四處去冒險。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

陶晶瑩坦言之前的確處於低潮，就像是一段絕望期，以為自己再也無法主持到想要主持的節目了。儘管練了20幾年的主持功夫，陶晶瑩還是覺得很難。但是金馬獎之後，陶晶瑩被電影人感動，她決定不再想著怎麼丟綜藝梗，而是再多做些什麼。

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