蜜拉喬娃薇琪螢幕女漢子 私下溫柔娃

讓蜜拉喬娃維琪打開全球知名度的是與布魯斯威利合演的《第五元素》，她也因這部電影與導演盧貝松結緣，雙人組合成為影壇佳話。（VOGUE雜誌提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕很多人對蜜拉喬娃薇琪的印象停留在《第五元素》，要不就是《惡靈古堡：最終章》當中血刃殭屍的女英雄，私底下她才不是那樣子，反而是個愛曬寶貝的溫柔媽媽，也是導演老公Paul W.S. Anderson心中的完美嬌妻。

在一月號的《Vogue》當中，蜜拉完全沒有大牌架子，無論身邊的側拍，或者工作人員像個小粉絲搶著用手機拍她，她都完全不在乎，只專心隨著音樂擺動身體，演繹每一套服裝。拍攝過程當中蜜拉甚至跟工作團隊聊天到哈哈大笑，連經紀人都被氣氛感染，一起隨著音樂跳舞。

蜜拉拍完第一部「當時只因為她的弟弟常在家裡玩《惡靈古堡》的電玩，她當時想如果能詮釋弟弟電玩遊戲裡的角色應該很酷。想不到一拍就拍了6集。」（VOGUE雜誌提供）

這還不打緊，拍攝完成之後，蜜拉親切地邀請工作人員和她一起共進午餐，進到休息室才發現她的導演老公像個神秘嘉賓一樣驚喜出現。原來老公思妻心切，特別抽空過來探班，而且Paul還自爆他們兩個當初是一見鐘情，第一眼就愛死這個美人兒。11歲就出道的蜜拉，曾經拍過破百萬個雜誌封面，年收入1040萬美金，但對她來說這些都不如跟家人在一起共處，那才是蜜拉最甜蜜、放鬆的時光。

蜜拉的Instagram裡常看到她PO與女兒的合照，甚至把1歲大的小女兒帶到《惡靈古堡：最終章》的拍攝現場。（VOGUE雜誌提供）