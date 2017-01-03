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（影音）突破《甘味》3大盲點 龍老大狂奔追汽車好腿力！

2017/01/03 16:28

丁力祺杯子裡感覺是空的。（合成圖，擷取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕鄉土劇《甘味人生》播出後收視屢創新高，日前不老男神謝祖武加入後，更是引起一陣熱烈討論，只是鄉土劇的劇情除了灑狗血之外，無厘頭的演出也堪稱「無極限」，最新一集中，就被網友發現許多盲點，笑翻眾人。

「龍老大」拔腿追車。（合成圖，擷取自YouTube）

最新一集《甘味人生》中，其中一幕是由丁力祺所飾演的「黃文昌」想引開秘書注意，在茶壺裡下藥，請秘書替他泡咖啡，但仔細一看，他拿的杯子感覺很輕，裡面似乎沒有裝東西，他仍敬業地先聞一聞「咖啡」，優雅的喝了一口；接著他將被迷昏的「戴煌地」（林義芳飾）拖上車子，不料卻被阿龍（張煥麟飾）撞見，他二話不說拔腿追車，原以為他會追不上，沒想到他跟路人借了一輛腳踏車，緊追著轎車不放，過兩條街後還真的追上了，讓不少網友驚呼：「龍哥真的是好腿力啊！」

江國賓戴著羊角毛巾浴帽講電話。（擷取自YouTube）

另外，有趣的是，這集當中，由江國賓一人分飾兩角的「江大金」，竟在剛洗好澡，頭上包著毛巾時和「吳花」（李新飾）講電話，只見畫面中他頭上的「桑拿羊角毛巾浴帽」相當顯眼，講起電話有模有樣完全沒有聽不到的問題，這一幕也在網路上引起熱烈討論。

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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