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（影音）夜生活太厲害 阿信潛入李洪基房間搞破壞

2017/01/03 15:05

李洪基邀請阿信（左）到南韓，並答應親自開車帶他遊玩。（記者陳逸寬攝）

〔記者林欣若／台北報導〕由五月天主唱阿信擔任主理人的潮流品牌Stayreal，邀請李洪基、不二良、倉石一樹、Duncan、NewNew、KEA等音樂界、設計界與潮流界代表人物舉辦「STAY REAL LIFE#在場證明特展」，每個人都以房間為主題，創作出自己心目中理想的房間。

STAY REAL LIFE #在場證明特展，李洪基。（記者陳逸寬攝）

阿信的房間就在李洪基隔壁，且兩人都以夜生活為主題，阿信說李洪基的房間太厲害，讓他想要半夜潛入，偷偷用油漆破壞，但其實兩人私下交情好，未來不但有音樂上的合作，阿信也希望今年有空到首爾當個觀光客，因為李洪基已答應開車充當導遊，讓他非常期待。

STAY REAL LIFE #在場證明特展，阿信。（記者陳逸寬攝）

除了阿信和李洪基，其他展出者的房間也很有看頭，不二良以Stayreal的靈魂人物小鼠為主角布置整個房間；熱愛粉紅色的NewNew在房間裡放了上萬個粉紅色裝飾，她建議參觀者一定要坐在粉紅色沙發上拍照打卡；Duncan將自己的過去、現在和未來融入布置，希望藉由房間，讓大家更了解他；KEA的房間則有許多荒謬的裝置藝術。

STAY REAL LIFE #在場證明特展阿信（左）、李洪基。（記者陳逸寬攝）

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