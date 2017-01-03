21歲就嫁給貓王的生活是怎樣的？遺孀坦承不容易

貓王（右）的遺孀普莉西拉（左）最近在節目中大爆2人婚後生活的真實模樣。（翻攝自Huffington Post）

〔記者陳昱均／綜合報導〕被視為「搖滾樂之王」的「貓王」的艾維斯普里斯萊（Elvis Presley），在今年逝世就要滿40周年，留給樂迷無限緬懷。而當年因風流倜儻形象迷倒無數女性的他，雖曾與包含瑪麗蓮夢露等超過3000名女性發生過性行為，但終其一生只有過一段婚姻，那就是在服役時認識的空軍上尉養女普莉西拉（Priscilla Presley），普莉西拉當年嫁給貓王時僅有21歲，婚後共同遇有一女麗莎瑪麗，不過才過了短短6年就宣告分手離婚，這之後雙方也都未再嫁娶，不禁讓人對2人的婚後生活究竟是怎樣的感到相當好奇，而普莉西拉最近在受訪時，就坦言其實這一切對當時的自己來說，真的並不容易。

貓王（右）與普莉西拉（左）婚後育有1女，不過2人的婚姻才維持短短6年就告終。（翻攝自Elvis Presley Music）

1967年貓王娶了普莉西拉時，讓千千萬萬少女都為之心碎，2人在婚後9個月就順利迎接女兒的誕生，看起來過得相當幸福美滿，但現年71歲的普莉西拉日前在接受英國談話節目《Loose Women》訪問時，就坦承這一切並不容易，她說：「很明顯地，我在青少年時期的生活與正常的女孩過得相當不一樣，而我只得試著去適應這一切。」普莉西拉形容自己幾乎是在「活貓王的人生」，基本上就是跟著丈夫做一切他想做的，像是看他想看的電影、聽他喜歡的音樂，甚至跟著到所有他去的地方，讓她有種幾乎都要迷失自我了的感覺。

普莉西拉在14歲時就認識了貓王，並在21歲之時就嫁給對方，在家當個相夫教子的賢妻良母。（翻攝自Pinterest）

不僅如此，普莉西拉還形容她與貓王婚後居住在他的孟菲斯豪宅裡的生活，簡直是「活在泡泡中」，她表示：「他基本很少出門，也不愛去餐廳用餐，因為人們總是會想拍攝他的照片，而他並不希望自己被拍到嘴裡咬著叉子的樣子」；不過當時也還年輕的貓王，仍會想要出去遊玩，普莉西拉說2人那時候偶爾會去溜冰，甚至還會直接包下一座遊樂場來搭乘雲霄飛車跟碰碰車，生活也算是過得多采多姿，只可惜2人的婚姻沒能維持很久，普莉西拉強調：「我並不是因為不愛他了才離婚，他一直都是我此生的真愛，如果應要說的話，應該說是我的離開是為了要去看看外面的世界到底是什麼樣子」，吐露自己的心酸與不容易。

普莉西拉形容她的婚後生活簡直就像「活在泡泡裡」，而這樣的生活讓她幾乎很難接觸到外面真正的世界。（翻攝自Pinterest）