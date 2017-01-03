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《鬼怪》編劇埋伏筆 網友抽絲剝繭「柳德華非人」

2017/01/03 15:10

陸星材所飾演的「柳德華」一角，真實身分引人起疑。（翻攝自tvN）〔娛樂頻道／綜合報導〕由孔侑、李棟旭、金高恩、劉仁娜主演的夯劇《孤單又燦爛的神-鬼怪》熱播中，奇幻的人物設定和兼具搞笑浪漫的劇情，深受觀眾喜愛。日前該劇播至第10集，而劇中一角「柳德華」的真實身分格外令人好奇，編劇在劇中更留有伏筆，讓網友大膽預測「柳德華不是人」。

在《鬼怪》中飾演「柳德華」的陸星材，在近幾集中真實身分引人好奇，由於從小就不對鬼怪說敬語，面對崇高地位的三神奶奶也是如此，令人不得不起疑他究竟是人還是神？第5集裡，他向池恩倬透露家中的密碼是「1004」，而密碼的韓文諧音意指「天使」，而鬼怪和地獄使者因特殊身分從不開門進入家中，所以推測密碼由他親手設定的可能性極大。

人氣夯劇《孤單又燦爛的神-鬼怪》編劇很會藏伏筆，劇情藏有多處爆點。（翻攝自韓網）在第9集中，柳德華有把握地表示自己可以找到離家出走的池恩倬，而下一幕場景便切換到蝴蝶，只見蝴蝶飛舞著引導至池恩倬所在位置，更印證了他的身分絕對不同於常人。在諸多線索中網友也做出總結，分析出「陸星材真實身分有可能是神，就算不是神，那也不是普通人。」大膽預測也在網上掀起熱烈討論。

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