韓版世間情演了2年還未完 金賢重2月11日要退伍了！

金賢重將於2月11日正式退伍。（翻攝自日刊體育）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓男星金賢重先前因毆打前女友還讓對方未婚懷孕的醜聞，選擇在2015年5月12日低調入伍服役。雖然他人在軍中，與前女友崔女之間的「韓版世間情」也並未暫停落幕，反而一路從毆打事件演到小孩都生了、DNA鑑定結果也證實金賢重就是孩子的爸，仍然還沒有落幕跡象，雙方目前還在為了孩子的監護權與高達16億韓幣（約台幣4千8百萬元）的索賠訴訟打官司中，而現在金賢重也即將服滿自己的兵役役期，準備在2月11日退伍返陽。

金賢重（右）一開始還不認孩子是自己的，堅持要前女友崔女帶著孩子去做DNA鑑定，沒想到結果卻徹底打了自己一巴掌。（翻攝自eNEWS）

根據《STARNEWS》報導，今天（3日）金賢重所屬的「Keyeast娛樂」相關人士，透露：「金賢重將在2月11日，以陸軍30師團的現役部隊服役期滿退伍」，令粉絲聽聞後欣喜不已，準備迎接偶像的回歸。然而，在他正式退伍前，還與前女友友一場官司要打，崔女先前在一審提出高達16億韓幣的損害賠償敗訴、還得賠償金賢重1億韓幣的賠償金後，因不服判決結果，在去年8月24日遞交了訴狀，金賢重方面也毫不服輸地提出了抗訴狀，雙方將於本月11日進行第一場抗訴，金賢重正式退伍後，是否能夠就此終結這齣演了2年的「世間情」劇碼，也引發高度關注。

在金賢重（左）正式退伍前，還將於11日再度於法庭上與前女友崔女（右）正面交鋒一次。（翻攝自MBN）