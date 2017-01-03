《月薪嬌妻》掀婚前契約熱潮 這個星座男絕對不簽

日劇《月薪嬌妻》以契約結婚引起熱議，讓男女重視自己的權益。（翻攝網路）〔記者吳佩樺／台北報導〕剛下檔的人氣日劇《月薪嬌妻》以契約結婚締造高收視，但現實生活中，結婚要先談條件，甚至簽訂婚前協議，有多少人會願意呢？

交友App「SweetRing」針對200萬會員進行抽樣調查，樣本數回收5千份，發現超過8成的處女男可以接受談好條件再結婚，其次為天秤男和雙魚男；雙子男則是最無法接受的星座，多數表示「絕對不簽」。女性回答相對保守，超過7成不會主動提出婚前協議，擔心破壞雙方信任和感情。

SweetRing調查超過8成的處女男可以接受談好條件再結婚。（SweetRing提供）此外，男女交往最怕扯到錢，第一次約會到底誰付錢比較好？調查也顯示55%女性認為應該各付各的；超過四分之三男性投給男方付錢，尤其是處女男、魔羯男、金牛男最堅持。

再者，與公婆同住的議題上，67%天秤女願意與公婆同住；雙子女有超過半數反對。反觀男性，處女男、白羊男最大器，不介意和女方父母同住。有趣的是，綜合各項調查，處女男皆上榜，榮登新好男人。

超過四分之三男性認為首次約會應該男方付錢。（SweetRing提供）