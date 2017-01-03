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SMAP「最後一夜」同跨年 前成員也出席獨缺木村

2017/01/03 11:43

成軍28年的「SMAP」，2016年底宣布解散。（翻攝自網路）〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本國民天團「SMAP」2016年解散走入歷史，隊長中居正廣曾在廣播提及解散，表示「（解散）誰都沒有錯」，讓粉絲淚崩。而解散最後一夜，成員中居正廣、香取慎吾、稻垣吾郎、草彅剛也被日媒拍到一同聚餐，連退出20年的前成員森且行也現身，獨缺成員木村拓哉。

「SMAP」 解散最後一夜舉辦聚會，稻垣吾郎是在場唯一開口回應媒體的人。（翻攝自網路）據《週刊新潮》報導，香取、草彅剛、中居、稻垣在12月31日晚間7點過後，一一現身東京某間高級烤肉店，沒多久前成員森且行也現身加入，5人在2樓包廂聊得相當開心，歡笑聲連1樓開放區的店內客人都聽得到，眾人當晚一起迎接2017年，直到1日凌晨2點才走出店外，共度長達7個小時。結束聚會後，中居帶著帽子、眼鏡、口罩率先走出店外，接著森且行、草彅剛、香取依序離開，聽到在場媒體詢問「請問有約木村拓哉嗎？」、「他知道今天的聚會嗎？」全程不發一語，僅有稻垣一人開口回應「大家辛苦了」，隨即離開。

「SMAP」 前成員森且行當晚戴著口罩現身聚會。（翻攝自網路）報導中指出，原先香取、草彅剛、中居、稻垣僅打算4人聚會，森且行是臨時受邀才出席。至於木村，相關人士透露他當晚在家裡，和家人一起度過跨年夜，究竟他是受邀未參加，還是不知道有辦聚會，只有成員們自己才清楚。此外，木村主演新戲《A LIFE～心愛的人》將於15日上檔，木村預計明天（4日）就會結束新年假期，返回片場拍戲。

「SMAP」 成軍之際共有6名成員，森且行（左）1996年為追尋賽車手夢想宣布退出。（翻攝自網路）

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