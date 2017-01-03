帶丈夫骨灰搭機被刁難 女子分享羅賓威廉斯暖心事蹟

喜劇泰斗羅賓威廉斯生前曾為大家帶來許多歡笑與淚水，令人緬懷不已。（翻攝自Parade）

〔記者陳昱均／綜合報導〕好萊塢喜劇泰斗羅賓威廉斯，於2014年8月於自家自殺身亡，當時一度傳出他是因飽受憂鬱症所苦才自盡，不過後來他的遺孀蘇珊威廉斯（Susan Williams）就公開澄清，丈夫生前罹患了路易氏體失智症（Lewy body dementias），是一種退化性失智症，他是因為在意識清醒的情況下，要面臨心智逐漸喪失的情況，才會選擇走上絕路，引發大眾對於這些精神疾病的關注。而一名女子最近在專門讓精神疾病病患及其家屬互動、分享彼此故事的網站《The Mighty》上，寫下自己曾在丈夫自殺、精神崩潰的時候偶遇過羅賓威廉斯，當時的自己受到他很大的幫助與激勵，令她一輩子都難以忘懷。

羅賓威廉斯（右）的遺孀蘇珊（左）在丈夫死後曾公開分享他生前曾被誤診又被開錯藥物導致病情加重的故事，讓醫師們能更加了解這個病情以及患者在得到這個疾病後的心理變化。（美聯社）

一位名叫凱特的女子，最近在《The Mighty》網站上分享了自己從未與任何人說過的一段故事，這段故事正好與喜劇泰斗羅賓威廉斯有關，她透露自己的第一任丈夫是自殺死亡的，對方曾在死前留下遺言要求凱特將自己的骨灰帶去灑在指定的地方，痛失摯愛還得繼續幫他完成最後一項心願的凱特，便強忍悲傷，帶著丈夫的骨灰準備啟程。然而，當時恰好是在911恐怖攻擊發生沒多久後，安檢層級都被提高到最高規格，當時洛杉磯國際機場的海關就因此拒絕凱特讓她帶著丈夫的骨灰登機，還要求她得把骨灰丟掉才能上機，這讓早已深心俱疲的她徹底陷入歇斯底里的崩潰狀態，後來甚至出動了警察前來查驗凱特身上攜帶的丈夫死亡證明書。

原本內心哀慟不已的凱特，被海關這樣一搞心情又更差了，懷裡抱著裝滿丈夫骨灰的容器，邊哭邊到機場的酒吧內喝點小酒、默默坐在角落哭泣好平復心情。突然，凱特感受到有人在拍她的肩膀，她不可置信地從自己淚眼矇矓的雙眼中發現來者竟是羅賓威廉斯，他對凱特說道：「小姐，我只是想過來確認妳是否一切都還好，因為我發現妳是獨自旅行，而且也看到剛剛的整個過程了，我真的只想過來確認妳是否OK」，這善意的舉動令她感到相當不可置信，也忍不住邊哭邊告訴他自己與丈夫之間的這段故事，羅賓聽了之後忍不住眼眶泛淚，聲音輕柔地安慰凱特：「（毒品或藥物）成癮真是個婊子，精神及並跟憂鬱症更是婊子之母，我很抱歉妳丈夫受到這些苦痛與折磨，但聽起來妳還有摯愛的親人與朋友在身邊，這應該能減輕一些痛苦吧？」

羅賓威廉斯當時對在機場悲痛欲絕的陌生女子凱特釋放出濃厚善意，令她至今仍難以忘懷。（翻攝自TIP）

除了出言安慰心碎又難過的凱特外，羅賓威廉斯更十分親切地陪這位素不相識的陌生人一起散步走到登機門前，即便他自己根本不是搭乘同班飛機，他甚至發揮自己在螢幕上逗人發笑的親和力，把不斷哭泣的凱特也給逗笑了，也稱讚對方擁有相當美麗的笑容，而2人準備分別時，羅賓給了凱特一個又大又溫暖的熊抱，這一切都讓凱特至今仍難以忘懷，表示：「這是一個我時常會想起的時刻，那一切真的救了我、也支撐了當時的我，他（羅賓）在我生命中最困難的時期給了我這樣的支持。」

不只螢光幕上，羅賓威廉斯連私下都十分溫暖和善，懂得怎麼讓別人露出笑容。（翻攝自CNN）

凱特大讚羅賓威廉斯是個溫暖風趣又擁有和善靈魂的人，擁有能夠讓別人歡笑與哭泣的神奇能力，因此不難想像當她從新聞中得知羅賓的死訊時有多麼不可置信與打擊，她形容這樣一位把光明帶給別人，卻獨自被黑暗侵蝕的人最終的下場竟是這樣，簡直是「最糟最糟的悲劇」。最後，她不忘感謝羅賓：「謝謝你在那天陪伴支持了我，你完全就是我當下最需要的天使，我知道你一定是根據自己的經驗在跟我分享這些的，對此真的非常感謝」，並希望這麼溫和善良的羅賓威廉斯能夠在天使的包圍下找到屬於自己的安寧。

凱特認為羅賓威廉斯當天上前安慰自己的舉動救了她，也支撐了她走過那段艱難的時期，對此心懷感激。（翻攝自Lifehack）