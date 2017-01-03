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《灣生》導演黃銘正看田中 「早有異狀 憂爺奶遭誤解」

2017/01/03 11:16

導演黃銘正與紀錄片《灣生回家》中的家倉多惠子私下感情甚篤。（黃銘正提供）〔記者盧家豪／台北報導〕《灣生回家》作者田中實加（陳宣儒）假冒日本人身分穿幫，引起軒然大波，《灣生回家》紀錄片導演黃銘正昨現身，還原拍片經過，甚至一開始就發現田中「怪怪的」。

黃銘正昨公開說明後受訪，不斷強調出面說明並非切割而是釐清，畢竟題目源自於田中，他也是受雇導演，但如今田中造假身分的消息恐連帶影響觀眾對於電影真實性存疑，為捍衛灣生和紀錄片本身，他決定發聲。

被問到和田中的合作關係，黃銘正表示，其實早有察覺田中的異狀，但都是聽聞，不願多做猜測，雖然一度想放棄，但「頭都洗一半了」，不願灣生的故事交給一知半解的人去處理，加上田中身為製片也從未干涉過拍攝，給《灣》片空間相當大，於是仍把片給拍完了。

當時《灣》書搶在電影前發行，讓不少人誤以為電影是改編作品，但黃銘正強調，是先有片才有書，書和片中重複的人物，明顯是參考電影採訪片段而寫，不過最令黃銘正最擔心的，還是灣生爺爺奶奶一些身世、關係被誤植，恐被讀者誤解。

現年86歲的家倉多惠子（右）被劇組形容是小女孩，童心未泯。（黃銘正提供）黃銘正提到，當時田中從未引薦過灣生給劇組，提供的資料也不甚完整，大多亡佚、甚至只是「聽說」，於是只好和劇組進行田野調查，苦尋散落各地的灣生。由於資料量大，黃銘正找到灣生後，卻始終找不到頭緒，直到86歲的家倉多惠子寄來一張問候明信片，讓劇組採訪到了家倉，她個人的故事令他們大為感動，於是紀錄片才有了核心，決定從人的故事出發。

劇組和灣生爺爺奶奶們拍攝期間建立了特殊情誼，黃銘正的妻子連楨惠也是劇組成員，兼任日文口譯，和片中灣生感情最好，她甚至一度哽咽：「他們（灣生）經常來台灣，我不知道現在大眾會怎麼看他們」，回憶起相處，她說：「家倉奶奶就像一個小女生，聽到她的笑聲就想保護她。」連楨惠也秀出手機、電腦裡的自拍、合照，不難看出劇組與灣生間的深厚情誼。

黃銘正第一時間其實未通知灣生們，只怕這壞消息令他們心碎，不過田中假冒身分的消息早已傳回日本，還被戲稱為「田中危機」，而《灣》片目前仍在日本各地陸續上映，黃銘正認為自己不得不跳出來為捍衛如此信任他的灣生。

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