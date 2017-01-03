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心情受波及 《灣生》奶奶怕被誤會是假的！

2017/01/03 10:10

導演黃銘正夫婦與《灣生回家》爺爺奶奶們仍維持良好互動。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕紀錄片《灣生回家》導演黃銘正昨出面談該片籌拍過程，並還原當時的情況，澄清並非先有書才有電影，也讓外界知道，其實在拍攝過程中，田中實加參與的並不多， 灣生爺奶的故事，是他們重新找出來的，與外界的認知有很大的差距。

而叧一件令人關心的事情是，黃銘正保證片中的爺爺奶奶們是真的，但他們會不會因此受到質疑或傷害？據導演的妻子連楨惠透露，片中的加倉奶奶，在與她line的時候，也表達過同樣的擔心，很怕大家以為他們是假的，令人心疼！

加倉奶奶（左）擔心受田中實加身份造假影響，很怕大家以為他們是假的。（翻攝自臉書）

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