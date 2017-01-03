那天，大家停止了排練...阿信泛淚追憶怪獸媽

阿信（左）談到會和怪獸相互照顧。（相信音樂提供）〔記者陳慧玲／台北報導〕阿信今天回憶五月天團長「怪獸」（溫尚翊）母親帶給他們的美好回憶，在告別式那天想著在瞻仰溫媽媽時要如何跟她說話，他對獸媽說：「阿信也來看你了，溫媽媽。」

阿信談到上個月初練團時得知獸媽過世消息寫到：「溫媽媽離開了。那天，接到電話的時候，我們正在準備演唱會的漫長練團中。怪獸離開了彩排室，那天，大家就這麼停止了排練。」

怪獸媽媽的樂觀、熱情、幽默陪伴五月天一起成長。（相信音樂提供）接著阿信談到，「小巨蛋演出的九個夜晚裡，怪獸幾乎讓人察覺不出有任何異樣。他用盡所有力氣，讓每位參加演唱會的觀眾沈醉與歡笑。『讓大家都能開開心心的享受演唱會......』他說。當他說這句話時，我彷彿看到溫媽媽的影子。她一向樂觀，熱情，幽默，有苦就往肚子裡吞。是這樣的她，深深的影響了我們。」

回想告別式當天情景，阿信說：「團員們上前捻花致意時，怪獸就站在我們的對面，背後是溫媽媽大幅的照片，青春美麗，笑容溫暖。怪獸一向是我們比肩作戰的團長大人。而這天，他是一個悲傷的兒子。」

阿信請在天堂的溫媽媽放心，談到：「我們跟怪獸都會互相照顧的，請妳一定不要擔心。」