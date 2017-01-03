隨心所欲大吃還能維持S曲線身材？AOA雪炫透露秘訣

「AOA」雪炫擁有姣好的S曲線身材，令不少女生都羨慕不已。（翻攝自Naver）

〔記者陳昱均／綜合報導〕擁有天使臉孔、魔鬼S曲線身材的女團「AOA」人氣成員雪炫，曾在去年《名單公開》節目中，成為為南韓「最美身材」的第9名，性感魅力迷倒大批男粉絲。而大家對雪炫最感好奇的，莫過於她平時都是怎樣維持曼妙體態的，但沒想到在昨天（2日）播出的《拜託冰箱》裡，雪炫竟表示自己不會刻意節食，會去吃任何自己想吃的食物，令人聽了大吃一驚！

去年的《名單公開》節目，把雪炫列為南韓「最美身材」的第9名。（翻攝自tvN）

雪炫在節目中透露：「重點不是刻意不去吃某些食物，我反而會去吃自己想吃的任何東西，只是會稍微把量減少一些」，同時更表示自己跟常人減肥的方法恰恰相反，大家都會選擇晚上不吃東西，但她則是會吃晚餐而不吃早餐，這讓現場嘉賓們忍不住跳出來提醒雪炫吃早餐對健康的好處，對此她就坦然表示：「我會嘗試的，試著在早餐吃一點東西，然後晚餐繼續多吃一點。」而除了飲食方面，雪炫仍說自己有空的時候就會去做體能訓練跟皮拉提斯，靠著運動才能在大吃之餘繼續有效維持好身材。

雪炫透露與其刻意不去吃某種食物，自己反而是會去吃任何想吃的東西，不過會稍微減少份量。（翻攝自Pinterest）