拋開小布 裘莉帶6子女享受奢華滑雪之旅

為了迎接新年的到來，裘莉特地帶著6名子女一起到科羅拉多去進行豪華滑雪之旅。（合成圖，翻攝自每日郵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕從世紀佳偶變怨偶的「小布」布萊德彼特與安吉莉娜裘莉，在去年驚傳閃電離婚，雙方之後也將為了6名子女的監護權在法庭上對決，令人感慨萬千；而雖然裘莉一度被爆料在離婚後因擔心子女監護權被奪，導致其厭食症復發，瘦到只剩下34.4公斤，不過隨著時間過去，她的狀況看起來也好了許多，也不忘帶著孩子們一起去度假來慶祝新年，而裘莉為了這趟奢華的滑雪之旅，更是毫不手軟地霸氣租下一棟市值400萬美金（約台幣1.2億元）的木屋，雖然花了大把鈔票，但孩子們臉上看起來都又開心又滿足，算是花得相當值得。

裘莉與孩子們開心享受度假，還一起結伴去滑雪。（翻攝自每日郵報）

根據《每日郵報》報導，裘莉日前帶著孩子們一起到科羅拉多進行一趟新年滑雪度假之旅，他們所租下的豪滑木屋一共有6個房間，還能夠直接從一旁的山坡直接滑雪滑到門前，對滑雪愛好者來說絕對是個一時之選。然而，雖然裘莉平時看起來總是一副「女強人」的模樣，但她似乎對滑雪沒什麼太大天份，竟被捕捉到在爬上山坡時，不慎失去平衡而摔倒在白雪上的照片，與平時精明幹練又高貴美麗的形象完全相反，模樣有些狼狽。

不過，出現在滑雪場上的撒哈拉以及龍鳳胎薇薇安及諾克斯，在教練的指導下顯得相當享受，甚至分批挑戰了纜車，玩得相當開心。而滑完雪後，裘莉也被拍到帶著夏蘿以及龍鳳胎一起上街買冰淇淋吃的照片，一家人在路上有說有笑，裘莉看起來也十分放鬆，看起來已經暫時將小布與監護權之爭完全拋到腦後了。

撒哈拉（左）與薇薇安（中）2個小女生獨自挑戰搭乘纜車。（翻攝自每日郵報） 裘莉則是與兒子諾克斯一起搭乘。（翻攝自每日郵報） 裘莉（右二）後來也被目擊帶著孩子們一起上街買冰淇淋吃的模樣；左二為諾克斯，最右為夏蘿。（翻攝自每日郵報） 裘莉與女兒薇薇安都笑容滿面，看起來相當開心。（翻攝自每日郵報）