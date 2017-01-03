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清新女團禮貌假的？丟棄前輩簽名CD挨譙

2017/01/03 10:39

中韓合作的女團「宇宙少女」疑亂丟前輩CD惹議。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中韓合作的女團「宇宙少女」自去年出道以來，人氣節節攀升，話題不斷，不過2日卻爆出將樂壇前輩們給的簽名CD隨便亂丟，清新甜美形象大打折扣，讓不少網友看了相當傻眼。

「宇宙少女」形象甜美有禮，出道不到一年，累積大票粉絲追捧，不過近來卻有網友爆料，「宇宙少女」前輩UP10TION與HISTORY的CD竟被隨便被丟在舊書攤，讓人更吃驚的是專輯上面竟屬名著給「宇宙少女」，還寫著對她們出道的種種祝福話語，以及未來要一起努力的加油等字句，該照片曝光，短時間就引發大票網友撻伐，紛紛怒批「就算不是故意丟掉的，這麼隨便地對待前輩的心意也很不好」、「太誇張了吧」。

UP10TION和HISTORY簽給「宇宙少女」的CD在舊書攤被發現。（翻攝自推特）

不過因為該CD是在舊書攤發現，讓不支持少「宇宙少女」的網友紛紛跳出來護航，直言此CD不能百分之百確定是「宇宙少女」丟的，並透露實境節目中，成員都把粉絲給的禮物珍惜的收藏在宿舍裡的櫃子上，力挺「宇宙少女」不會做出無禮舉動，意外掀起一陣熱議。

粉絲力挺偶像，po出「宇宙少女」宿舍櫃子上放滿粉絲送的禮物。（翻攝自推特）

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