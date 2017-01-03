媽媽外婆接連過世 莉亞公主女兒發文這樣說...

2016年底，「莉亞公主」嘉莉費雪（右）及其母親黛比雷諾斯（中）在短短2天內不幸接連過世，嘉莉費雪的女兒比莉盧德（左）今天終於首度PO文感謝這段時間以來大眾給予她的愛和支持。（翻攝自NY Daily News）

〔記者陳昱均／綜合報導〕隨著2017年的到來，人們紛紛揮別過去、盼望能在新的一年過得更好，不過2016年底死神接連奪走包含喬治麥可、「莉亞公主」嘉莉費雪及其母親黛比雷諾斯等巨星，不僅讓粉絲悲痛欲絕，更讓這一年以遺憾收尾；其中，嘉莉費雪與母親黛比雷諾斯的接連死亡更是令人心碎，在嘉莉費雪不幸過世後，她的媽媽黛比一度說出：「我好想念她，想跟嘉莉在一起」，說完這句話的15分鐘後她就因中風病逝，母女倆雖然終於能在一起了，但仍令家人與粉絲悲痛欲絕。今天，嘉莉費雪的女兒比莉盧德（Billie Lourd）在沉寂多日後，終於首度對痛失媽媽與外婆一事做出回應，在Instagram上感謝大家給予的關愛與支持。

比莉盧德上傳了一張兒時的自己與媽媽、外婆的合影來追悼她們。（翻攝自比莉盧德Instagram）

在短短2天內就突然失去2名至親的打擊，讓24歲的比莉盧德難以在短時間內平復心情，因此事後也一直沒有公開對外發表任何言論，不過她今天終於首度PO文表示：「在過去這一周裡，接收到你們大家的祈禱跟善良的字句，在我認為力量根本不存在之證明了它確實存在著。沒有一句話能夠形容我有多想念我的外婆還有獨一無二的媽媽，你們大家所給予的愛與支持對我來說真的意義非凡。」在感性寫下這些話的同時，比莉盧德更上傳了一張兒時的自己與媽媽、外婆的合影，藉此來追悼她們。而根據《TMZ》報導，嘉莉費雪生前最寵愛的鬥牛犬蓋瑞（Gary），將由女兒比莉接手收養，代母親繼續照顧其愛犬。

嘉莉費雪生前最愛的鬥牛犬蓋瑞，將由女兒比莉盧德接手照顧。（翻攝自Hollywood Reporter）