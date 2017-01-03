韓流新4天王出爐！孔侑票房王穩坐江山
2017/01/03 09:02
孔侑近期主演夯劇《鬼怪》。（愛奇藝台灣站提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕近年來韓流熱潮迅速蔓延全球，攻占各地粉絲的心，新一代「韓流4大天王」名單也在2017年正式出爐，南韓男星孔侑去年憑著主演《屍速列車》晉升億萬票房巨星，23歲的朴寶劍則因韓劇《雲畫的月光》的加持人氣翻倍，兩人齊力踢走上一代天王李敏鎬、金秀賢，而宋仲基、劉亞仁仍穩坐天王寶座，4人成為最新的「韓流4大天王」。
孔侑去年以《屍速列車》人氣大漲。（車庫娛樂提供）孔侑自去年主演活屍災難片《屍速列車》後紅遍全球，該片更創下南韓電影在台上映後史上最快破億的票房紀錄。最近他重返小螢幕接演韓劇《鬼怪》，氣勢同樣銳不可檔，話題度破表。
朴寶劍因演出夯劇《雲畫的月光》翻紅，廣受粉絲喜愛。（緯來戲劇台提供）宋仲基（左）、朴寶劍（右）為同門師兄弟，人氣夯翻天。（翻攝自網路）並列4大天王中，年紀最輕的朴寶劍，去年首度擔任韓劇男主角，演活古裝劇《雲畫的月光》中的王世子，因戲帶動人氣，也讓他廣告邀約不斷，成為備受矚目的新星。而身為同門師兄的宋仲基，自退伍後接演首部韓劇《太陽的後裔》，與「喬妹」宋慧喬大扮螢幕情侶，成為當紅炸子雞，超夯人氣也守住天王寶座。
宋仲基飾演《太陽的後裔》劉大尉一角爆紅。（愛奇藝提供）而劉亞仁則是在影壇中大放異彩，勇於挑戰多元角色的他，實力派演技更受到多項獎項的肯定，去年他以《逆倫王朝》奪下南韓青龍電影獎影帝，30歲的他更是史上最年輕的青龍電影獎影帝。
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