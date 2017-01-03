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黃薇渟「遭脅持刀劃脖子」 新的一年飽受驚嚇

2017/01/03 07:16

黃薇渟拍攝《獨家保鑣》被脅持當人質劇情，脖子還不小心受了傷。（黃薇渟提供）〔記者吳志偉／台北報導〕黃薇渟在2017年的第一天就飽受驚嚇！三立8點華劇《獨家保鑣》前天元旦拍攝一場她遭到李運慶拿鋸刀脅持當人質的劇情，現場演出太過真實、險象環生，讓她拍完後仍心有餘悸，更因太過入戲而讓脖子受了傷。

　開拍前，導演為了讓黃薇渟安心，告訴她刀子已事先磨鈍，但即便處理過了，刀口鋸齒的部份只要稍有不慎，輕輕劃到還是會被割傷，偏偏這場戲因為有特寫的鏡頭，李運慶一定要把鋸刀貼在她的脖子上，黃薇渟說：「拍攝時，明顯感覺到刀不斷靠近，讓我完全不能呼吸、也不敢動，因為真的很真實，到現在回想起還是覺得可怕。」

黃薇渟在《獨家保鑣》中，被李運慶脅持當人質，因演出太過真實，讓她拍完仍心有餘悸。（黃薇渟提供）由於李運慶講話愈緊張，刀子就愈逼近她的脖子，演到激動處還不小心有一點劃傷，黃薇渟說：「當下完全投入角色中，根本也沒想太多，就算有感到刀子碰到脖子，也不想把情緒斷掉；直到後來休息時，我在噴保濕化妝水覺得脖子刺刺痛痛的，才發現原來真的受傷了。」

　黃薇渟與李運慶私下本來就認識，她笑說：「《獨家保鑣》剛播出的時候，我有請他有空看一下，給我一些表演上的意見，之前我們都沒有合作過，沒想到這次終於有機會對到戲。」看到黃薇渟受傷，李運慶除了不斷道歉，還說要請她吃宵夜賠罪，黃薇渟苦笑說：「新年一開始就飽受驚嚇，就當作自己死而復生，接下來會愈來愈旺。」

黃薇渟在《獨家保鑣》中，被李運慶脅持當人質，事後兩人拿著鋸刀搞笑自拍。（黃薇渟提供）問到生活中是否有遇過自身安全受到威脅的經驗，黃薇渟透露，過去曾經好幾次在東區街頭被同一個男子跟蹤，每次她都想盡辦法脫身，但有一次卻怎麼甩都甩不掉，她說：「我一路從捷運忠孝敦化站走到復興站，那個人還是一直跟著，後來真的沒辦法了，我才趕緊找幾個路人幫忙，假裝是跟朋友碰面，他們陪我走了一小段路之後，那個男的才離開。」

黃薇渟在《獨家保鑣》被李運慶脅持，戲拍完後她搶回鋸刀，搞笑說要報仇。（黃薇渟提供）黃薇渟在《獨家保鑣》被李運慶脅持，戲拍完後她搶回鋸刀，搞笑說要報仇。（黃薇渟提供）黃薇渟日前拍攝《獨家保鑣》被李運慶脅持的劇情，這場戲他們與謝佳見、李佳豫等人拍了約12個小時，相當辛苦。（黃薇渟提供）

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