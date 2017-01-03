怪獸隱藏喪母之痛 敬業穿舞衣、被塗鴉

怪獸（右）不讓私人情緒影響演出，依然敬業穿上天鵝湖舞衣。（相信音樂提供）〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天團長怪獸的母親，12年前因中風成為植物人，不幸在上個月初離開人世，但他隱藏喪母之痛，敬業在小巨蛋完成五月天9場復刻演唱會，直到昨晚才發文悼念追憶母親，並把《任意門》這首歌獻給在天堂的母親。

五月天復刻演唱會是從上個月17日展開，事實上距離怪獸母親過世時間極短暫，但他為了不讓歌迷難過擔心，演出期間完全隱瞞母親過世消息，甚至在跨年場「十萬青年站出來」復刻場，拉霸機抽到他穿天鵝湖舞衣跳《小護士》，他也照辦，之前另一場「RE:離開地球表面」，他也讓阿信如當年巡演時一樣在他手臂上塗鴉，完全沒有因為私人情緒影響演出。

怪獸（右）為了復刻當年演出情景，再次讓阿信在他手上塗鴉。（相信音樂提供）上個月25日的復刻「天空之城」演唱會，讓怪獸想起，12年前有4萬名觀眾，一起在台北市立體育場為他母親祈福。怪獸說：「當時天空之城演唱會，我媽在那時候生了重病，所以沒辦法來看我們的演唱會，當時在演唱會上，其實蠻不知道要怎麼跟大家說的，因為想說大家應該是開開心心的，但還是想說有些事情要讓大家知道，也謝謝大家當時在演唱會上有為我媽媽祈福。」他也感謝歌迷，媽媽雖然臥病在床12年，但都能感受到祝福。

那一晚，怪獸用一首《九號球》送給媽媽，卻依然沒讓大家知道母親已經過世，怪獸說：「以前我的每一場演唱會，我媽都會來，這首歌獻給她。」

五月天《任意門》歌詞中唱到：「行天宮後二樓前座那個小房間，獸媽準備宵夜是大雞腿，每個夢都 像任意門往不同世界，而你的故事現在正是起點。」五月天團員感謝當年練團時，怪獸媽媽的照顧，而昨晚粉絲也紛紛悼念「獸媽」，並為怪獸打氣。

怪獸演唱會上將《九號球》這首歌獻給媽媽。（相信音樂提供）