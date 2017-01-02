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田中實加偽造身世引發風波 王榮文：我自作自受

2017/01/02 23:35

遠流董事長王榮文。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者楊明怡／台北報導〕幫陳宣儒（筆名田中實加）出版《灣生回家》、《我在南方的家》兩本著作的遠流出版事業董事長王榮文，從昨日凌晨於臉書發文證實陳宣儒非灣生後代後，始終處於風暴中心。王榮文今晚受訪表示，原本遠流打算明天上班後公布田中實加的道歉信，並發布對《我在南方的家》涉盜圖等問題處理的公開聲明，是他不顧同仁勸阻，在個人臉書提及陳來認錯，導致整個假期都在接電話，自嘲「一切都是自作自受」！

王榮文說，陳宣儒不該以文字欺騙讀者，做出這種行為也應受公眾譴責。但遠流並非廣告不實，也沒有欺騙故意，「我們是善意的第三者，完全是被她欺瞞了。」

他進一步表示，遠流編輯問過陳宣儒的身世，但陳說是隱私，「裡面有很多查證的過程」，臉書中「對公共利益的真相追求和尊重隱私權之間如何拿捏」就是指這段求證經過。

王榮文重申，也許遠流的編輯不夠謹慎、精明，但的確查證過，他重申「報紙寫錯會退錢嗎」的說法並非嗆聲，而是希望引起公眾討論：出版事業的查證工作應做到哪裡？負責的標準又是什麼？

他認為，遠流未查明陳宣儒身世及學歷，在作者簡介做出錯誤介紹的情形，如同報社記者或編輯被當事人欺騙而寫出錯誤報導，「退費決定將影響整個產業」。消基會如果對所有出版品訂出一樣的標準，「把文字出版品提高到食品安全等級」，他就會遵照這個標準，接受退費。

王榮文「報紙寫錯會退錢嗎」說法一出，幾乎引起一面倒的批評。從田中實加爆發盜圖爭議便關注此事的台灣視覺藝術常務理事吳牧青認為，不管紀錄片或書籍，既然《灣生回家》以陳宣儒的身世為本，並以此宣傳，電影、著作、發行者就該被視為創作共同體，以謊言宣傳並非陳宣儒私德問題，若持續姑息紀錄片發行商、導演和書籍出版者亂切一通，「未來再碰上黑心油問題，只能說剛剛好。」

從事創作相關產業的網友Mark表示，比起《灣生回家》的假身世、真故事糊塗帳，他更關心出版社如何處理田中盜用並重製日本畫家青木美和作品，用於小說《我在南方的家》：「我想知道，身為出版社，遠流對侵權、剽竊行為的態度是什麼？」

對此，王榮文表示，他不該在臉書披露田中道歉的消息，造成這兩天不斷被媒體追問的窘境，是他自作自受。關於《我在南方的家》的「著作權技術問題」，以及讀者退書的狀況，遠流明天都會發聲明，希望記者「先放過他」。

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