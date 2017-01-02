悲痛！怪獸忍喪母之痛完成9場演唱會

怪獸忍痛完成演唱會。（翻攝自相信音樂臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天才唱完9場演唱會，團長怪獸今晚透露，原來媽媽已經在12月初過世，他強忍喪母之痛完成演出，令粉絲不捨。

怪獸（右）去年12月初歷經母喪。（翻攝自臉書）

怪獸完整發文：

2016年12月初，也就是上個月的某天，在練團室彩排的一個日常，我接到了一通電話：我媽，也是你們說的獸媽，離開我們了。

有人跟我說因為她累了，也有人說因為她放心了，但我想，臥床12年，她應該也被困夠了。重獲自由的那天，我帶了一些啤酒以及演唱會的全場通行證給她，約她來看演唱會，來看您掛心的那五個小伙子，還有那些一直給您祝福的人們吧。

所以，這九場演唱會我一定要表現地很好才行，要好到沒有任何遺憾才可以的那種。

雖然，在每天唱任意門時還是會忍不住落淚，幸好下一首總是有半首歌的暗燈時間，足夠我重整旗鼓，繼續跟大家創造一個個充滿歡笑與感動的夜晚。

謝謝你們跟我一起完成了這件事，對了，每個晚上憨人的啦啦啦，我都偷偷在心裡擅自地把他獻給我媽，謝謝你們。

也謝謝團員持續給我的溫暖，我真的很想把九號球唱好，但唱不下去時，感謝你們陪我把他唱完，以及這段時間的精神支援。

謝謝相信音樂、必應創造，在百忙之中調整總彩時間，謝謝來參加告別式的眾多親友，我媽喜歡熱鬧，她看到你們來一定很開心。

頭七那天依然工作到很晚，結束後買了媽媽喜歡的幾罐啤酒與食物回到行天宮後的那個小房間，希望能感受到媽媽，雖然結果是什麼都沒有。

這幾天整理我媽的照片，回憶與想像媽媽的一生，很難想像這12年來您臥病在床的感受，但更難想像的是您一個人在把我養大的過程中所吃的苦，看著那些照片時我想，當初如此美麗的少女，應該也不曾想過自己會成為這麼堅強的母親，支持著這麼多人一直到現在。

媽媽，您辛苦了，雖然我在這九場演唱會上一直在尋找卻沒有搜尋到您帶著翅膀的樣子，但是演唱會上的每個音符、每個角落都充滿著您的影子。

請您好好休息，請您放心，我會很好的，我們五個會很好的，我們大家都會好好的。

「任意門」這首歌，是我們的故事，起點是行天宮後的老家還有您的包容與愛，請讓我在這裡把這首歌獻給您，媽媽，謝謝你。

怪獸長文悼念媽媽，稱五月天「我們五個會很好的」。（資料照，記者陳逸寬攝）