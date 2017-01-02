（影音）愛貓面臨截肢命運 施易男砸30萬靠賣甜點籌錢

施易男相當愛貓。（時大音樂提供）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕施易男的3歲愛貓「毛毛」，是他在3年前一個下雨的晚上，在路邊撿到的，當時發現毛毛走路一跛一跛，連忙送醫，但醫生告知他小貓需要截肢，施易男覺得牠一個人在雨天流浪又要變殘障，相當不忍，拜託醫生全力救治牠，施易男則趕做甜點、牛軋糖等籌措醫藥費，花費超過30萬元，才讓毛毛免於被截肢的命運，

施易男每次唱新歌《芭蕉雨》都會想起和毛毛的緣分。（時大音樂提供）

而後施易男也收編小貓，加入「貓奴」行列，並把小貓取名「毛毛」，他笑說當時看到帳單達到30萬元，就決定不再管醫藥費超出多少，只想著：「救貓就救到底。」這次新歌《芭蕉雨》的意境也頗能呼應施易男和毛毛的故事，每每唱起總會想起這段成為「貓奴」的往事，他笑說：「若不是那個雨夜的『一念之間』，我們也不會牽起這麼深的緣分。」

施易男曾為愛貓「毛毛」砸下超過30萬元的醫藥費。（時大音樂提供）

MV請到陳映之替他量身打造，並用4K技術拍攝，畫質直逼電影。13日施易男將在松菸誠品表演廳舉辦音樂會，購票洽兩廳院售票系統（https://www.artsticket.com.tw/ckscc_mob/Application/MOB1040.aspx?ProductID=hsobWfDDQ3QkOu5cqT4U3）。

（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。）