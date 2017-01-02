鮮肉男團曾尬舞阿妹 26歲被禁愛只能靠雙手...

泰坦由4名平均年齡26歲的舞者組成。（本勢娛樂提供）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕男團「泰坦TITAN」由4名平均26歲的大男孩比利、奧斯丁、漢之、正義所組成，比利、奧斯丁還分別被說和小煜、炎亞綸撞臉，顏值超高。

新人男團「泰坦TITAN」將推出首張EP。（本勢娛樂提供）

他們都是舞者出身，曾擔任天后阿妹、蕭亞軒、天王林俊傑、羅志祥等人的舞者，經紀人則是藝人大隸和舞蹈老師大目，兩人對泰坦採取嚴格的軍事化訓練長達2年，規定早上8點半就要起床健身，10點要進公司上課直到半夜，也被下達「禁愛令」，團員平常都靠「雙手」解決，但連忙解釋是以做運動、練樂器、練舞等方式來紓壓。

泰坦和「魔鬼」經紀人大隸（左3起）、舞蹈老師大目。（本勢娛樂提供）

除了禁愛令和作息規定，團長比利爆料經紀人也強力控管4人的飲食，像是低糖少鹽，禁喝含糖飲料等，嚴格程度相當罕見。泰坦即將推出首張EP《泰坦計畫》，從一年前公司就規定他們不可以再接其餘工作活動，專心準備出道，幾乎是0收入，團員笑說他們還會比賽誰一天花不到100元，但幸好公司供餐，省去不少生活費。這次即將發片，恰好某次被林俊傑聽到他們的新歌，還被讚唱得很不錯，讓4人更加有信心。

泰坦成員曾擔任阿妹（前排左4）的舞者。（本勢娛樂提供） 泰坦成員擔任羅志祥（中）的舞者。（翻攝自微博） 泰坦成員正義（右）和林俊傑合照。（本勢娛樂提供） 泰坦隊長比利（左）和羅志祥合照。（本勢娛樂提供）