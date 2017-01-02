限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

鮮肉男團曾尬舞阿妹 26歲被禁愛只能靠雙手...

2017/01/02 21:15

泰坦由4名平均年齡26歲的舞者組成。（本勢娛樂提供）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕男團「泰坦TITAN」由4名平均26歲的大男孩比利、奧斯丁、漢之、正義所組成，比利、奧斯丁還分別被說和小煜、炎亞綸撞臉，顏值超高。

新人男團「泰坦TITAN」將推出首張EP。（本勢娛樂提供）

他們都是舞者出身，曾擔任天后阿妹、蕭亞軒、天王林俊傑、羅志祥等人的舞者，經紀人則是藝人大隸和舞蹈老師大目，兩人對泰坦採取嚴格的軍事化訓練長達2年，規定早上8點半就要起床健身，10點要進公司上課直到半夜，也被下達「禁愛令」，團員平常都靠「雙手」解決，但連忙解釋是以做運動、練樂器、練舞等方式來紓壓。

泰坦和「魔鬼」經紀人大隸（左3起）、舞蹈老師大目。（本勢娛樂提供）

除了禁愛令和作息規定，團長比利爆料經紀人也強力控管4人的飲食，像是低糖少鹽，禁喝含糖飲料等，嚴格程度相當罕見。泰坦即將推出首張EP《泰坦計畫》，從一年前公司就規定他們不可以再接其餘工作活動，專心準備出道，幾乎是0收入，團員笑說他們還會比賽誰一天花不到100元，但幸好公司供餐，省去不少生活費。這次即將發片，恰好某次被林俊傑聽到他們的新歌，還被讚唱得很不錯，讓4人更加有信心。

泰坦成員曾擔任阿妹（前排左4）的舞者。（本勢娛樂提供）泰坦成員擔任羅志祥（中）的舞者。（翻攝自微博）泰坦成員正義（右）和林俊傑合照。（本勢娛樂提供）泰坦隊長比利（左）和羅志祥合照。（本勢娛樂提供）

推薦新聞
《甘味》女星抗癌1年曬平頭照 想回舞台吐心聲 《甘味》女星抗癌1年曬平頭照 想回舞台吐心聲
2017/01/02 18:47
黃小柔生了！女兒一腳讓她吃全餐痛歪 黃小柔生了！女兒一腳讓她吃全餐痛歪
2017/01/02 13:05
恭喜！玉女楊采妮 42歲懷胎5個月 恭喜！玉女楊采妮 42歲懷胎5個月
2017/01/02 19:39
女星嘴微張有情色fu 曬照迎新疑露點 女星嘴微張有情色fu 曬照迎新疑露點
2017/01/02 14:53
林志玲美腿太傲人 男星穿高跟鞋仍矮一截 林志玲美腿太傲人 男星穿高跟鞋仍矮一截
2017/01/02 15:00
被前男友3理由狠甩 Kiwebaby收起乳房徵女伴 被前男友3理由狠甩 Kiwebaby收起乳房徵女伴
2017/01/02 15:59
機上要拖鞋被酸爆 范瑋琪：沒有偷，沒有炫耀 機上要拖鞋被酸爆 范瑋琪：沒有偷，沒有炫耀
2017/01/02 17:55
（影片）張景嵐羞跳新垣結衣戀舞 網友戀愛了 （影片）張景嵐羞跳新垣結衣戀舞 網友戀愛了
2017/01/02 16:36
（影音）震撼全場！蕭敬騰夯歌唱哭林俊傑 （影音）震撼全場！蕭敬騰夯歌唱哭林俊傑
2017/01/02 14:26
嘴都對不上！強國女星跨年離譜假唱 嘴都對不上！強國女星跨年離譜假唱
2017/01/02 14:07
（影音）田中實加身世造假 導演黃銘正：片中灣生都是真的 （影音）田中實加身世造假 導演黃銘正：片中灣生都是真的
2017/01/02 14:29
解開田馥甄《無與倫比的美麗》幕後小祕密 解開田馥甄《無與倫比的美麗》幕後小祕密
2017/01/02 18:37
張柏芝逆轉形象 熱心幫遊客翻譯被推爆 張柏芝逆轉形象 熱心幫遊客翻譯被推爆
2017/01/02 14:58
（影音）籲政府「給人才舞台」 玖壹壹集郵世界冠軍 （影音）籲政府「給人才舞台」 玖壹壹集郵世界冠軍
2017/01/02 19:40
郭書瑤16歲扛家計出道 19歲弟拒拿姐錢 郭書瑤16歲扛家計出道 19歲弟拒拿姐錢
2017/01/02 21:23
要6歲雙胞胎帶小孩！超人爸想拚第3胎挨罵 要6歲雙胞胎帶小孩！超人爸想拚第3胎挨罵
2017/01/02 13:10
林志穎曬雙胞胎Q照 蹲下抱抱兒子秒奔懷裡 林志穎曬雙胞胎Q照 蹲下抱抱兒子秒奔懷裡
2017/01/02 20:51
大咖跨年爭相出走 曾國城「扶植新人成主打秀」 大咖跨年爭相出走 曾國城「扶植新人成主打秀」
2017/01/02 17:35
嫌觀眾手髒？男星握完手上台急消毒被罵翻 嫌觀眾手髒？男星握完手上台急消毒被罵翻
2017/01/02 14:10
Rain大玩純黑誘惑 15日回歸送上《最美的禮物》 Rain大玩純黑誘惑 15日回歸送上《最美的禮物》
2017/01/02 15:24
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.