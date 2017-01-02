郭書瑤16歲扛家計出道 19歲弟拒拿姐錢

郭書瑤近年積極發展演藝事業，演技也漸漸備受肯定。（翻攝自郭書瑤臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「瑤瑤」郭書瑤2009年以「殺很大」的廣告爆紅，當時純粹為了賺錢養家的她，連高職都沒有畢業就進入演藝圈打拚。瑤瑤16歲時，因為父親心肌梗塞猝逝，她一肩扛起家計，還出錢幫媽媽開早餐店，更負擔弟弟、妹妹的學費，直到最近弟弟也順利上大學，主動要求不讓她出學費，才讓她驚覺弟弟長大了。

郭書瑤因為身材姣好，以「宅男女神」的形象出道。（翻攝自郭書瑤臉書）

據《ETtoday》報導，瑤瑤透露，弟弟現在才大一，但已經是扯鈴教練，每周都到各個學校教扯鈴，申請獎學金補貼學費，即使瑤瑤說要幫她出學費，弟弟則寧願半工半讀，也堅持不讓姐姐出錢。郭書瑤表示，弟弟只有一次向她伸手借錢，但是為了要申請體育補助基金，戶頭需要有現金，證明有在工作，才向姐姐開口，事後也馬上全額還給瑤瑤，讓她感到相當窩心。

郭書瑤妹妹大學剛畢業，本想送妹妹出國唸書，但妹妹則想專心學攝影。（翻攝自郭書瑤臉書）

弟弟19歲就如此懂事，瑤瑤也感慨，「可能看到姊姊賺錢很辛苦吧」，但她也告訴弟弟沒必要這麼早吃苦，沒想到弟弟竟回應「早吃、晚吃都要吃啊，沒有吃過苦，獲得的感受就不會那麼好。」想法超成熟。郭書瑤則坦言，比較擔心妹妹，雖然大學畢業了，但卻不知道自己要做什麼，本來考慮送妹妹出國，但她似乎想專心學攝影，沒有出國的打算。

如今一家人都能自食其力，也讓郭書瑤開玩笑「我這個姊姊賺錢都沒人要花是怎樣！」，但她也直言，一家人有她犧牲就夠了，希望弟弟妹妹能過更好的生活。