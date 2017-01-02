動力火車曝錄音內幕 Selina驚呼說太多

動力火車上Selina（中）主持的年代《別讓身體不開心》節目宣傳新專輯。（年代提供）

〔記者洪素津／台北報導〕動力火車慶祝成軍滿20年推出新專輯，日前上師妹Selina主持的年代《別讓身體不開心》宣傳，顏志琳熱情推薦新歌，也提到在新專輯裡《後來妳可好》這首歌錄了10天，Selina驚呼「那真的很久」，秋興開玩笑說：「以現在的科技，大概2小時就可以錄完一首歌。」Selina則笑回「你不要講出這麼多內幕跟真相。」互相調侃可見師兄妹的好交情。

節目談到健康吃素，7年前開始吃素的動力火車，聊到吃素的原因，秋興說因為健康因素及不想殺生開始吃素，志琳則是因為當時住在上海半年，幾乎每天都吃麻辣鍋，過了10點又吃辛拉麵，一個月後腸胃開始不舒服，甚至排便帶血，後來經過醫生建議清淡飲食，才開始吃素。

動力火車上節目曝錄音內幕。（年代提供）

顏志琳透露有一天在家裡吃飯，因為兩個女兒挑食而念小孩說：「妳們這樣很挑食不會長高。」女兒竟回「你也很挑食啊，你也不吃肉。」讓他啼笑皆非。邱正宏醫師也特別提醒，吃素連蛋奶都不吃的人要特別注意，維他命B12不夠容易造成貧血及神經問題，而體內脂蛋白低下容易膽固醇增高，造成心血管疾病。

節目現場Selina特別請中醫師陳峙嘉，為兩人面診健康狀況，醫師解釋秋興體內溼氣多，建議少吃甜點及精緻食物，另外醫師也提到兩位眼白偏濁，可能是正值唱片宣傳期，比較勞累，秋興則打趣的說「那是白內障」，全場笑翻。