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新版「射鵰英雄傳」 網友：梅超風也太美！

2017/01/02 21:46
由米露所飾演的「梅超風」被網友大讚「也太美！」。（圖擷自新版射鵰英雄傳微博）由米露所飾演的「梅超風」被網友大讚「也太美！」。（圖擷自新版射鵰英雄傳微博）

〔即時新聞／綜合報導〕曾被中國網友酸為「顏值史上最低」的新版「射鵰英雄傳」，將在不久後開播，而近期所釋出的預告片，引來不少「武俠迷」熱議。

新版「射鵰英雄傳」預告中的武打畫面精彩，讓許多「武俠迷」表示期待。（圖擷自新版射鵰英雄傳微博）新版「射鵰英雄傳」預告中的武打畫面精彩，讓許多「武俠迷」表示期待。（圖擷自新版射鵰英雄傳微博）

由李一桐所飾演的「黃蓉」練打狗棒法，讓不少網友回憶湧現。（圖擷自新版射鵰英雄傳微博）由李一桐所飾演的「黃蓉」練打狗棒法，讓不少網友回憶湧現。（圖擷自新版射鵰英雄傳微博）

改編自金庸小說的「射鵰英雄傳」最新版將於不久後開播，自始至今已是第8次翻拍，而在2016年公布名單時，曾被網友譏諷為「顏值史上最低」，並質疑這批演員的演技。

由孟子義所飾演的「穆念慈」被網友酸與「黃蓉」撞臉。（圖擷自新版射鵰英雄傳微博）由孟子義所飾演的「穆念慈」被網友酸與「黃蓉」撞臉。（圖擷自新版射鵰英雄傳微博）

新版「射鵰英雄傳」眾演員們。（圖擷自新版射鵰英雄傳微博）新版「射鵰英雄傳」眾演員們。（圖擷自新版射鵰英雄傳微博）

在新版的「射鵰英雄傳」中，飾演「郭靖」的為楊旭文、飾演「黃蓉」的為李一桐、飾演「梅超風」的為米露及飾演「穆念慈」的孟子義等角色，而這些演員對於觀眾來說都是較陌生，因此還有網友表示「穆念慈與蓉兒傻傻分不清楚」。

而不久前新版「射鵰英雄傳」所釋出的預告影片中，可以看到不少讓人熟悉的劇情，包括桃花島比武、黃蓉練打狗棒法，精彩的場面及規模，讓許多「武俠迷」紛紛表示期待著開播。

不少中國網友表示「終於等到開播了...」、「武打場面好像挺有看頭」、「看到預告都感動到流淚了」及「梅超風長的也太美！」等期待的留言，但也有網友表示，每隔幾年就重拍一次，且一次還比一次差。

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