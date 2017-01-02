Darren台南掃街被綁架？熱情老闆娘又親又抱

《700歲旅程》Darren邱凱偉（左）、張本渝到台南體驗畫糖。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「Darren」邱凱偉、張本渝、王滿嬌、應采靈及林乃華日前到台南辦見面會，並抽空到古都府城遊玩，還到赤崁樓附近體驗傳統畫糖技藝，大夥對畫糖技藝相當好奇，興奮的看著老師傅的手藝讚不絕口、躍躍欲試，最擅長繪畫的Darren邱凱偉笑說：「沒想到在台南也可以碰到和我一樣在板上畫畫的人，我在平板上作畫，他在銅板上作畫。」

《700歲旅程》Darren邱凱偉（左）、張本渝到台南體驗畫糖。（台視提供）

應采靈對當地吃到的台南碗糕相當喜愛，不停向身邊人打聽店家來源，對於台南相當熟悉的張本渝也分享：「其實我算半個台南人，台南是我爸爸的故鄉，只要回來感覺很親切，每次回來我最想念的就是台南美食。」

《700歲旅程》王滿嬌、Darren邱凱偉（中）、張本渝（左2）、林乃華（右2）、應采靈（右1）到台南體驗畫糖。（台視提供）

一行人晚上到台南國興掃街受到在地人的熱情歡迎，凡走過之處都被擠得水洩不通，Darren掃街中途甚至一度消失，被賣小鮮肉奶茶的老闆娘「綁架」合影，對他又親又抱，讓Darren笑說﹕「這樣我算是被老闆娘認證過的小鮮肉嗎？」